"VOLIO BIH DA KAŽE..."
Klasić kaže da imamo "svete krave" i tabue kao u komunizmu. Ima i poruku za Penavu
Hrvoje Klasić, profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o 81. obljetnici proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, najavi okruglog stola u Saboru pod nazivom "Masovni zločini jugoslavenskog komunizma u Sloveniji – stratišta i prikrivanje zločina"
Kako je objavila N1 televizija, u 2025. godini spomen područje Jasenovac posjetilo je te se s njegovom pričom upoznalo manje od jedan posto učenika hrvatskih srednjih škola, odnosno jedva 0,1 posto učenika hrvatskih osnovnih škola.
“To da mali broj učenika posjećuje Jasenovac – sve je to logično, očekivano i vrlo tragično po hrvatsko društvo. Brojke su bile niske i prije, onda su u jednom trenutku imale blagi porast, ali u posljednje dvije godine su te brojke još poraznije. Ljudi će reći – ali vodimo ih u Vukovar. No, ako iz Valpova hoćete u Vukovar ne morate ići preko Jasenovca. Ali tko god iz Dalmacije, Istre, Zagorja, Zagreb, Siska ide, mora proći, tako da odvojiti sat vremena na tom putu može svatko, da nam je stalo, ali nije nam jednako stalo do jednoga i drugoga što pokazuje društvo u kojem živimo", naglašava Klasić.
Smatra da nastavnici povijesti izbjegavaju tu temu kako im možda roditelji ne bi dolazili u školu, a dolaze.
"Većina starijih i ja smo odrasli u društvu u kojem se podrazumijevalo da su rasizam, ksenofobija, homofobija nešto loše. Mi danas živimo u društvo u kojem se to više ne podrazumijeva kao nešto apsolutno loše. Onda vam je potpuno jasno zašto netko Jasenovac, ustaštvo ili logore ne gleda kao nešto loše, ako to iz današnje perspektive ne izgleda loše", kazao je Klasić.
Poruka za Penavu
Klasić se osvrnuo i na najavu Ivana Penave, predsjednika Domovinskog pokreta i predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata, da će organizirati okrugli stol pod nazivom "Masovni zločini jugoslavenskog komunizma u Sloveniji – stratišta i prikrivanje zločina".
"Početkom devedesetih godina je bila osnovana Komisija Vice Vukojevića i uvijek se koristi ista fraza: žrtve rata i poraća, ali uvijek ispadne samo poraća. Penava i ostali također spominju rat i poraće, pa zašto se onda bave samo žrtvama komunističkih zločina?!", rekao je Klasić i poručio im da idu istraživati po Baniji, Lici, Kordunu, po Zagori, Velebitu, gdje su ubijani Srbi, Romi, Židovi...
"Samo je Dabro hrabar reći javno što drugi misle"
"Ova komisija je jedna u nizu takvih koje nemaju humanistički pristup povijesti. Radi seideološki, to je grupa ljudi koja u poliitčkom smislu nema što za ponuditi Hrvatskoj, a onda se vraća ustašama i partizanima te antisrpstvu. Hrvatska desnica 35 godina pokazuje da je njezin glavni sadržaj antisrpstvo, što je s modernom konzervativnom desnicom potpuno nespojivo", ocijenio je Klasić.
Kaže i kako bi volio da Penava kaže: da, počinjeni su zločini, ali NDH je bila marionetska država koju su stvorili Hitler i Mussolini, a koja je počivala na rasnim zakonima i genocidu nad hrvatskim građanima.
"Ako to izgovori, nek istražuje što god hoće. Ali znam da to neće izgovoriti, što vidimo i po Dabrinim izjavama, a on je jedini hrabar to reći javno, dok mnogi drugi to misle - da ustaše nisu nikakav problem. U ovom društvu nije problem dokazati da je nešto ustaško, nego koliko je to nama počelo smetati.", naglasio je Klasić.
"Ljudi su nestajali u Domovinskom ratu. Gdje su ti ljudi?"
Osvrnuo se i na napade nakon njegovih javnih nastupa.
"Svaki put kad negdje nastupim javno, krene napad od uvreda do prijetnji smrću, prijava DORH-u,... To me nevjerojatno podsjeća na ono čime sam se bavio, a to je period komunizma. Imali ste svete krave, tabu teme, službene narative koje niste smjeli propitivati, jedno se prešućivalo, drugo se prenaglašavalo, jedni su bili heroji u koje niste smjeli sumnjati, imali ste produkciju knjiga o partizanskom ratovanju gdje nije bilo ništa o zločinima partizana, a sad imate o Domovinskom ratu, gdje nema ništa o tome ima li nekih zločina koji su počinjeni u vrijeme Domovinskog rata. Ljudi su nestajali, gdje su ti ljudi? Time se ne bavimo", upozorio je povjesničar Klasić.
