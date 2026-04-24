Nimalo slučajno zaboravljeni Jasenovac

A u Hrvatskoj se zaobilazi priča o ustaškom logoru u Jasenovcu i svim njegovim žrtvama tijekom Drugog svjetskog rata, o čemu zorno svjedoči jedan jednostavan, potpuno službeni podatak: u 2025. godini spomen područje Jasenovac posjetilo je te se s njegovom pričom upoznalo manje od 1% učenika hrvatskih srednjih škola, odnosno jedva 0,1% učenika hrvatskih osnovnih škola.