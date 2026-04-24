Oglas

analiza Hrvoja Krešića

Nimalo slučajno zaboravljeni Jasenovac

author
Hrvoje Krešić
|
24. tra. 2026. 12:23

Teško da nešto bolje opisuje vrijednosti jednoga društva od onoga što djeca tog istog društva uče u osnovnim i srednjim školama, odnosno od onoga što se u istim tim školama u širokom luku - zaobilazi.

Oglas

A u Hrvatskoj se zaobilazi priča o ustaškom logoru u Jasenovcu i svim njegovim žrtvama tijekom Drugog svjetskog rata, o čemu zorno svjedoči jedan jednostavan, potpuno službeni podatak: u 2025. godini spomen područje Jasenovac posjetilo je te se s njegovom pričom upoznalo manje od 1% učenika hrvatskih srednjih škola, odnosno jedva 0,1% učenika hrvatskih osnovnih škola.

n1 krešić jasenovac
N1

U ove dvije brojke krije se sve što ste ikada trebali znati o politikama vlada Andreja Plenkovića prema antifašizmu i ustaškim zločinima, odnosno o sustavnoj višegodišnjoj podršci anti-antifašizmu - sustavnom zatiranju službene i međunarodno prepoznate povijesti Drugog svjetskog rata - koja stiže iz samog državnog vrha.

Teme
antifašizam jasenovac obrazovni sustav povijesni revizionizam vladine politike

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ