analiza Hrvoja Krešića
Nimalo slučajno zaboravljeni Jasenovac
Teško da nešto bolje opisuje vrijednosti jednoga društva od onoga što djeca tog istog društva uče u osnovnim i srednjim školama, odnosno od onoga što se u istim tim školama u širokom luku - zaobilazi.
A u Hrvatskoj se zaobilazi priča o ustaškom logoru u Jasenovcu i svim njegovim žrtvama tijekom Drugog svjetskog rata, o čemu zorno svjedoči jedan jednostavan, potpuno službeni podatak: u 2025. godini spomen područje Jasenovac posjetilo je te se s njegovom pričom upoznalo manje od 1% učenika hrvatskih srednjih škola, odnosno jedva 0,1% učenika hrvatskih osnovnih škola.
U ove dvije brojke krije se sve što ste ikada trebali znati o politikama vlada Andreja Plenkovića prema antifašizmu i ustaškim zločinima, odnosno o sustavnoj višegodišnjoj podršci anti-antifašizmu - sustavnom zatiranju službene i međunarodno prepoznate povijesti Drugog svjetskog rata - koja stiže iz samog državnog vrha.
