"SJEĆANJE I OPOMENA"

Francuski krajnje desni zastupnik organizirao izložbu o Jasenovcu u EP-u, Ressleru se to ne sviđa

Hina
28. tra. 2026. 18:29
Karlo Ressler
Hrvatski eurozastupnik Karlo Ressler (EPP/HDZ) rekao je u utorak da je "pogrešno instrumentalizirati Jasenovac u dnevnopolitičke svrhe", u reakciji na izložbu "Koncentracijski logor Jasenovac: Sjećanje i opomena" postavljenu u Europskom parlamentu u organizaciji francuskog eurozastupnika srpskog podrijetla Aleksandra Nikolića.

Zastupnik Aleksandar Nikolić iz zastupničkog kluba Patriota za Europu, krajnje desne grupacije u Europskom parlamentu, otvorio je u ponedjeljak navečer izložbu nastalu u suradnji s Federacijom mladih Srba Europe koja će biti postavljena u Europskom parlamentu do 30. travnja, posljednjeg dana travanjske plenarne sjednice Parlamenta u Strasbourgu. 

Izložba se sastoji od 17 panoa, a na njima su dokumenti iz arhiva Republike Srpske i Vojvodine. Na panoima se, među ostalim, poziva na "obaveznu edukaciju o zločinima Nezavisne Države Hrvatske". Jedan pano odnosi se na postratna sjećanja i spomenike.

Na njemu se nalazi fotografija spomenika Kamenog cvijeta u spomen žrtvama i zatočenicima ustaškog logora, uz opis da "obilježavanje nije statično, zahtijeva stalnu brigu, profesionalno upravljanje arhivima i muzejskim izložbama i angažman novih generacija da očuvaju sjećanje vjerodostojnim i dostupnim". 

Ressler: Njegujemo kulturu sjećanja na sve patnje

"Mislim da je pogrešno Jasenovac stavljati u takav kontekst instrumentalizacije za nekakve dnevnopolitičke ciljeve. Njegujemo kulturu sjećanja na sve patnje proživljene tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, ali isto tako mislim da je pozicija Parlamenta poprilično jasna u našim rezolucijama o osudama svakog totalitarnog režima", rekao je Ressler Hini u reakciji na otvorenu izložbu. 

Ressler je dodao da "Srbija, kao i Republika Srpska već godinama pokušavaju na taj način instrumentalizirati patnje koje je i srpski narod, ali i židovski pa i hrvatski narod proživio kroz koncentracijski logor Jasenovac". 

"To je nešto što Hrvatska sustavno i kontinuirano prepoznaje kroz kulturu sjećanja s komemoracijama koje se održavaju svake godine", rekao je hrvatski eurozastupnik.

Srbijanski mediji prenose da je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić predvodio delegaciju RS-a na otvaranju izložbe u ponedjeljak navečer.

Tanjug je objavio da je Stevandić rekao da izložba predstavlja dobar način da se istina predstavi i van granica, kako bi se došlo do toga da se ustaše ne slave i ne priređuju koncerti u njihovo ime, govoreći o hrvatskom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu

"U Europi Thompson ne bi mogao imati koncert kao u Hrvatskoj", rekao je Stevandić.

PROČITAJTE JOŠ

aleksandar nikolić europski parlament jasenovac karlo ressler marko perković thompson nenad stevandić

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ