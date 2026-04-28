Francuski krajnje desni zastupnik organizirao izložbu o Jasenovcu u EP-u, Ressleru se to ne sviđa

Hrvatski eurozastupnik Karlo Ressler (EPP/HDZ) rekao je u utorak da je "pogrešno instrumentalizirati Jasenovac u dnevnopolitičke svrhe", u reakciji na izložbu "Koncentracijski logor Jasenovac: Sjećanje i opomena" postavljenu u Europskom parlamentu u organizaciji francuskog eurozastupnika srpskog podrijetla Aleksandra Nikolića.
Zastupnik Aleksandar Nikolić iz zastupničkog kluba Patriota za Europu, krajnje desne grupacije u Europskom parlamentu, otvorio je u ponedjeljak navečer izložbu nastalu u suradnji s Federacijom mladih Srba Europe koja će biti postavljena u Europskom parlamentu do 30. travnja, posljednjeg dana travanjske plenarne sjednice Parlamenta u Strasbourgu.
Izložba se sastoji od 17 panoa, a na njima su dokumenti iz arhiva Republike Srpske i Vojvodine. Na panoima se, među ostalim, poziva na "obaveznu edukaciju o zločinima Nezavisne Države Hrvatske". Jedan pano odnosi se na postratna sjećanja i spomenike.
Na njemu se nalazi fotografija spomenika Kamenog cvijeta u spomen žrtvama i zatočenicima ustaškog logora, uz opis da "obilježavanje nije statično, zahtijeva stalnu brigu, profesionalno upravljanje arhivima i muzejskim izložbama i angažman novih generacija da očuvaju sjećanje vjerodostojnim i dostupnim".
Ressler: Njegujemo kulturu sjećanja na sve patnje
"Mislim da je pogrešno Jasenovac stavljati u takav kontekst instrumentalizacije za nekakve dnevnopolitičke ciljeve. Njegujemo kulturu sjećanja na sve patnje proživljene tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, ali isto tako mislim da je pozicija Parlamenta poprilično jasna u našim rezolucijama o osudama svakog totalitarnog režima", rekao je Ressler Hini u reakciji na otvorenu izložbu.
Ressler je dodao da "Srbija, kao i Republika Srpska već godinama pokušavaju na taj način instrumentalizirati patnje koje je i srpski narod, ali i židovski pa i hrvatski narod proživio kroz koncentracijski logor Jasenovac".
"To je nešto što Hrvatska sustavno i kontinuirano prepoznaje kroz kulturu sjećanja s komemoracijama koje se održavaju svake godine", rekao je hrvatski eurozastupnik.
Srbijanski mediji prenose da je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić predvodio delegaciju RS-a na otvaranju izložbe u ponedjeljak navečer.
Tanjug je objavio da je Stevandić rekao da izložba predstavlja dobar način da se istina predstavi i van granica, kako bi se došlo do toga da se ustaše ne slave i ne priređuju koncerti u njihovo ime, govoreći o hrvatskom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu.
"U Europi Thompson ne bi mogao imati koncert kao u Hrvatskoj", rekao je Stevandić.
