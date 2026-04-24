Carinici u "pokvarenom" autu pronašli na tisuće lijekova, tableta, krema...

Na graničnom prijelazu Karasovići carinici su, pregledom automobila u kvaru koji se nalazio na prikolici, pronašli gotovo 25 tisuća lijekova i drugih medicinskih proizvoda - tableta, krema, šampona, ampula i bočica s kapima.
"Nalazile su se uglavnom u prostoru rezervnog kotača, u prtljažnom prostoru skrivene s drugim stvarima i jedan manji dio se nalazio u putničkom dijelu tog automobila", rekao je Lukša Franquelli, pomoćnik predstojnika Graničnog carinskog ureda Karasovići i dodao da je za volanom bio Albanac koji je, kaže, negodovao prilikom kontrole.
"Rekao da ne može otvoriti prtljažnik, ali kada je vidio da mora i da će carinik odraditi svoj posao onda je otvorio i nađena je roba koja je nađena", naglasio je i dodao da je riječ o lijekovima koji se kupuju u ljekarni za različite vrste bolesti kao što su dijabetes, psorijaza, problemi sa štitnjačom, liječenje akni...
"Lijekovi su iz Europske unije, odnosno iz Austrije putovali u Albaniju", rekao je Franquelli. Velika je količina i tableta protiv bolova, a krema ima čak i za sunčanje, piše net.hr.
Albanac nije imao potrebne papire kojim bi dokazao zakonito stjecanje i podrijetlo robe. "U zadnje vrijeme imamo pojavu mrežnih stanica gdje se prodaju lijekovi na recept što kod nas nije dozvoljeno i čini mi se da su ovakva kaznena dijela izvor takvih lijekova", pojasnila je Ana Soldo, predsjednica Ljekarničke komore.
