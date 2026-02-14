Čekate rješenje o novoj cijeni dopunskog? Ništa od toga, odmah morate platiti 15 eura

Drugim riječima, HZZO je promijenio cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja usred važeće godišnje police, a da pritom ne obavještava korisnike osobno. Za HZZO se podrazumijeva da svi redovno prate Narodne novine i idu na stranice HZZO-a čitati vijesti. Osim što je pravno diskutabilno da niste obaviješteni o izmjeni sklopljenog ugovora, posebno je zabrinjavajuće očekivanje da starije osobe u ruralnom područjima trebaju iz medija doznati da moraju platiti skuplje dopunsko koje su već ranije ugovorili. Nadalje, korisnici bi očito sami trebali računati i razliku u cijeni prema datumu dospijeća, odnosno alikvotnog dijela kojeg navode. Pretpostavka je tako da će velika većina građana, bez obzira na tu razliku, uplatiti 15 eura.