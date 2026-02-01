Na snagu stupilo poskupljenje dopunskog osiguranja od 62 posto

Primjerice, osobe u dobi od 18 do 30 godina kod pojedinih osiguravatelja mogu ugovoriti dopunsko već za šest do osam eura mjesečno. U dobnoj skupini do 40 godina cijene se najčešće kreću između sedam i deset eura, dok za osiguranike između 50 i 60 godina premije rastu na 12 do 15 eura. Za starije od 60 godina cijene se u pravilu penju iznad 20 eura mjesečno, a u nekim programima prelaze i 30 eura.

