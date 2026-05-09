Dabro: Đavolji pir u Zagrebu je državna sramota

Tko drži do sebe, a ima državnu vlast ne moljaka lokalne vlasti da se ponašaju ili ne ponašaju ovako ili onako. Država i državna vlast bez izuzetka uređuje i verificira temeljne nacionalne vrijednosti i jedino je država odgovorna za pitanja iz toga djelokruga na cijelom svom teritoriju. Država upravlja nacionalnim identitetom. Nikakve lokalne vlasti. Zagreb je glavni grad Hrvatske, vjerni izraz karaktera hrvatske države. Nije to izolirani otok, nije ni komet koji je udario Hrvatsku. "Možemo" je nastao među nama koristeći pogodnosti koje im je omogućila hrvatska država i vlasti koje su predstavljale državu godinama unazad. Nositelje i vrijednosti profila "Možemo" snažno na stotine načina financira, podupire, promiče i zagovara vlast u kojoj smo mi u DP koalicijski sudionik, ali zbog naše snage manjinskog partnera, moramo trpjeti te politike HDZ-a. Ni HDZ-u nije ugodno sve što mi promičemo. Ovdje je iznimno bitno naglasiti čije su to politike i čiji izbor, radi jasnog preciziranja odgovornosti. Mi u Domovinskom pokretu smo svjesno pristali na te kompromise, teški su i potpuno suprotni našoj naravi i programu, ali nemamo drugog načina ostvariti dio nama bitnih političkih ciljeva, dok ne postanemo dovoljno snažni da tome kažemo - dosta.