Dan pobjede nad fašizmom

Organizatorice Trnjanskih kresova: Želimo stvarati prostore solidarnosti u kojima se svi mogu osjećati sigurni, slobodni i jednaki

Luka Kostić
08. svi. 2026. 07:47
Igor Soban / Pixsell / ilustracija

I ovog 9. svibnja obilježava se Dan pobjede nad fašizmom i 81. obljetnica oslobođenja Zagreba.

"Trnjanski kresovi" i ove se godine održavaju na Savskom nasipu, s početkom u 14 sati.

Tim povodom pričali smo s organizatoricama Kresova iz Mreže antifašistkinja Zagreba (MAZ).

Antifašizam kao odgovor na fašizam

Kresovi su sve posjećeniji iz godine u godinu. Kako to tumačite, znači li to da se mijenja društvena klima ili je nešto drugo posrijedi? Govori li to samo o određenom stupnju informacijske (da ne kažemo propagandne) začepljenosti prema idejama antifašizma?

"Antifašizam je u prošlosti uvijek dolazio kao odgovor na fašizam, i na jačanje ekstremno desnih politika u društvu poput rasizma i isključivanja drugih i drugačijih. Stoga, ne čudi da se sve više ljudi okuplja na Trnjanskim kresovima, najmasovnijem antifašističkom događaju u Zagrebu, pa i u samoj Hrvatskoj i šire. Ljudi prepoznaju da su Trnjanski kresovi centralna manifestacija u kojoj se antifašističke tekovine Narodnooslobodilačke borbe iz Drugog svjetskog rata mogu povezati s današnjom borbom protiv fašizacije društva. Prepoznaju ga kao mjesto slave, ali i otpora, mjesto umrežavanja i učenja solidarnosti.

U organizaciji Mreze antifasistkinja Zagreba (MAZ) u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijecem i Savezom antifasističkih boraca i antifasista, te pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradske skupstine Grada Zagreba i Vijeca gradske cetvrti Trnje
Krajnje desne poruke danas su sve prisutnije: na ulicama, u medijskom prostoru te političkom životu. Dodatno ih normalizira i HDZ-ovo toleriranje Thompsonovog ustaškog repertoara na koncertima diljem Hrvatske, a posljednjih mjeseci otvorena ustaška retorika ulazi čak i u Sabor, što nije viđeno još od prvih godina Tuđmanove vlasti. Političari nam mažu oči lažima da se fašizacija ne događa, a sami je provode kao vlast ili dozvoljavaju šutnjom i mlakim zakašnjelim reakcijama, kao što to čini opozicija. Svakodnevica nam je prepuna napada i huškanja prema migrantskim radnicima, pripadnicima nacionalnih manjina, ulice su nam zašarane simbolima mržnje.

Upravo zato ljudi u sve većem broju dolaze na antifašističke događaje poput Trnjanskih kresova, Noćnog marša ili marša Ujedinjeni protiv fašizma prošle godine. Antifašizam je duboko ukorijenjen u našem društvu i logično da potreba za njegovom obranom danas ponovno postaje sve snažnija."

MAZ

"Vrijediš više ako gaziš po drugima"

Što biste izdvojile kao glavnu poruku ovogodišnjih Trnjanskih kresova? Zašto ističete baš solidarnost i drugarstvo i kako se može raditi na jačanju solidarnosti, ideje koje nam u suvremenom političkom životu toliko nedostaje?

"Sustav u kojem živimo i u kojem smo odrastale odgajao nas je u egoističnom individualizmu u kojem svatko gleda samo svoja posla i svatko je svakome konkurencija. Živimo u društvu u kojem vrijediš više ako si u ime poslovnog ili političkog uspjeha gazio po drugima, najčešće slabijima od sebe. Dok se deklarativno neprestano govori o zajedništvu, oni koji se najčešće ufaju u to isto zajedništvo, primjerice na hipodromskog koncertu, su upravo oni koji najviše profitiraju od podjela u društvu.

U organizaciji Mreze antifasistkinja Zagreba (MAZ)
Danas, putem manifestacija kao Trnjanski kresovi, želimo stvarati prostore solidarnosti u kojima se kolektivna akcija i drugarstvo vrednuju kao temeljne vrijednosti i gdje se svi mogu osjećati sigurni, slobodni i jednaki. Krajnja desnica u ime nacije i tradicije želi takve prostore eliminirati, a ljude upogoniti u mržnju i ratne pohode za imperijalističke projekte velikih sila i nacionalističke politike malih država poput naših na Balkanu.

Trnjanski kresovi su mjesto antifašističkog otpora takvim politikama, prostor gdje zajedno gradimo nove budućnosti i horizonte. Ovim događajem nudimo nove alternativne slike svijeta koje su moguće ako se udružimo svi mi koji ne pristajemo na fašizam, militarizam i imperijalizam koji nam velike sile i naši sluganski političari serviraju. Naši sugrađani i sugrađanke to itekako prepoznaju. Dolazak na nasip ove godine znači pružiti direktan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva, prihvatiti nasljeđe borbe za bolji svijet — borbe koja je spasivši narod od bezumlja fašizma udarila temelje naprednog društva."

MAZ

Kako vidite ulogu Trnjanskih kresova u očuvanju antifašističkih vrijednosti danas?

"Trnjanski kresovi danas imaju važnu ulogu upravo zbog desetljeća povijesnog revizionizma u kojima se Narodnooslobodilačku borbu pokušavalo na sve načine diskreditirati.

Zato vrijedi iznova podsjećati kako je Hrvatska, kao i susjedne nam države, imala autentičan antifašistički pokret prije, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, gdje je svoj vrhunac antifašizam dosegao u Narodnooslobodilačkoj borbi 1941.-1945. Nemojmo zaboraviti da se kod nas stvorila Labinska Republika, prva u svijetu antifašistička politička tvorevina, kao odgovor na talijanske fašističke imperijalističke politike.

"Revizionistički narativi ne čude"

Za razliku od dijela zapadnih država, gdje se antifašizam često promatra isključivo kroz hladnoratovsku prizmu i pokušava se izjednačiti fašizam i komunizam, ovdje postoji drukčije povijesno iskustvo. Antifašizam je kod nas bio vezan i uz komunistički pokret i uz antiimperijalizam, uz pravo naroda na oslobođenje i ideju suživota različitih zajednica. Taj se kontinuitet kasnije ogledao i u Pokretu nesvrstanih te ideji da prostor bivše Jugoslavije ne pripada nijednom geopolitičkom bloku.

Istodobno, Hrvatska je danas snažno pod utjecajem globalnih političkih trendova, posebno iz SAD-a i Europske unije, pa revizionistički narativi uistinu ne čude. Kad gledamo što Sjedinjene Države rade s međunarodnim pravom dok provode otmicu legalno izabranog predsjednika Venezuele, dok podržavaju izraelski genocid u Palestini i izvršavaju agresiju na Iran logično je da i mlađe generacije, rođene i 50 godina nakon NOB-a gaje antifašističke vrijednosti."

Što posjetitelji mogu očekivati od ovogodišnjeg programa?

Nasip će i ove godine vrvjeti radionicama i štandovima koje smo pripremile u suradnji s drugarskim organizacijama. Program na nasipu počinje od 14h i uključuje javno čitanje aktivističke poezije i proze mladih autorica i autora, brojne radionice poput radionice bubnjanja i Vogue plesa, radionice izrade papirnatih brodova u znak podrške Palestini, urbanističke radionice Grad slobode i druge.

U prostoru Pogona Jedinstvo bit će otvorena izložba partizanskih plakata, a na samom nasipu bit će postavljeni brojni štandovi naših prijateljskih organizacija i inicijativa. Tijekom cijelog dana odvijat će se i glazbeni program koji uključuje nastupe DJ-ica i zborova."

