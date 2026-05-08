Dan pobjede nad fašizmom
Organizatorice Trnjanskih kresova: Želimo stvarati prostore solidarnosti u kojima se svi mogu osjećati sigurni, slobodni i jednaki
I ovog 9. svibnja obilježava se Dan pobjede nad fašizmom i 81. obljetnica oslobođenja Zagreba.
"Trnjanski kresovi" i ove se godine održavaju na Savskom nasipu, s početkom u 14 sati.
Tim povodom pričali smo s organizatoricama Kresova iz Mreže antifašistkinja Zagreba (MAZ).
Antifašizam kao odgovor na fašizam
Kresovi su sve posjećeniji iz godine u godinu. Kako to tumačite, znači li to da se mijenja društvena klima ili je nešto drugo posrijedi? Govori li to samo o određenom stupnju informacijske (da ne kažemo propagandne) začepljenosti prema idejama antifašizma?
"Antifašizam je u prošlosti uvijek dolazio kao odgovor na fašizam, i na jačanje ekstremno desnih politika u društvu poput rasizma i isključivanja drugih i drugačijih. Stoga, ne čudi da se sve više ljudi okuplja na Trnjanskim kresovima, najmasovnijem antifašističkom događaju u Zagrebu, pa i u samoj Hrvatskoj i šire. Ljudi prepoznaju da su Trnjanski kresovi centralna manifestacija u kojoj se antifašističke tekovine Narodnooslobodilačke borbe iz Drugog svjetskog rata mogu povezati s današnjom borbom protiv fašizacije društva. Prepoznaju ga kao mjesto slave, ali i otpora, mjesto umrežavanja i učenja solidarnosti.
Krajnje desne poruke danas su sve prisutnije: na ulicama, u medijskom prostoru te političkom životu. Dodatno ih normalizira i HDZ-ovo toleriranje Thompsonovog ustaškog repertoara na koncertima diljem Hrvatske, a posljednjih mjeseci otvorena ustaška retorika ulazi čak i u Sabor, što nije viđeno još od prvih godina Tuđmanove vlasti. Političari nam mažu oči lažima da se fašizacija ne događa, a sami je provode kao vlast ili dozvoljavaju šutnjom i mlakim zakašnjelim reakcijama, kao što to čini opozicija. Svakodnevica nam je prepuna napada i huškanja prema migrantskim radnicima, pripadnicima nacionalnih manjina, ulice su nam zašarane simbolima mržnje.
Upravo zato ljudi u sve većem broju dolaze na antifašističke događaje poput Trnjanskih kresova, Noćnog marša ili marša Ujedinjeni protiv fašizma prošle godine. Antifašizam je duboko ukorijenjen u našem društvu i logično da potreba za njegovom obranom danas ponovno postaje sve snažnija."
"Vrijediš više ako gaziš po drugima"
Što biste izdvojile kao glavnu poruku ovogodišnjih Trnjanskih kresova? Zašto ističete baš solidarnost i drugarstvo i kako se može raditi na jačanju solidarnosti, ideje koje nam u suvremenom političkom životu toliko nedostaje?
"Sustav u kojem živimo i u kojem smo odrastale odgajao nas je u egoističnom individualizmu u kojem svatko gleda samo svoja posla i svatko je svakome konkurencija. Živimo u društvu u kojem vrijediš više ako si u ime poslovnog ili političkog uspjeha gazio po drugima, najčešće slabijima od sebe. Dok se deklarativno neprestano govori o zajedništvu, oni koji se najčešće ufaju u to isto zajedništvo, primjerice na hipodromskog koncertu, su upravo oni koji najviše profitiraju od podjela u društvu.
Danas, putem manifestacija kao Trnjanski kresovi, želimo stvarati prostore solidarnosti u kojima se kolektivna akcija i drugarstvo vrednuju kao temeljne vrijednosti i gdje se svi mogu osjećati sigurni, slobodni i jednaki. Krajnja desnica u ime nacije i tradicije želi takve prostore eliminirati, a ljude upogoniti u mržnju i ratne pohode za imperijalističke projekte velikih sila i nacionalističke politike malih država poput naših na Balkanu.
Trnjanski kresovi su mjesto antifašističkog otpora takvim politikama, prostor gdje zajedno gradimo nove budućnosti i horizonte. Ovim događajem nudimo nove alternativne slike svijeta koje su moguće ako se udružimo svi mi koji ne pristajemo na fašizam, militarizam i imperijalizam koji nam velike sile i naši sluganski političari serviraju. Naši sugrađani i sugrađanke to itekako prepoznaju. Dolazak na nasip ove godine znači pružiti direktan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva, prihvatiti nasljeđe borbe za bolji svijet — borbe koja je spasivši narod od bezumlja fašizma udarila temelje naprednog društva."
Kako vidite ulogu Trnjanskih kresova u očuvanju antifašističkih vrijednosti danas?
"Trnjanski kresovi danas imaju važnu ulogu upravo zbog desetljeća povijesnog revizionizma u kojima se Narodnooslobodilačku borbu pokušavalo na sve načine diskreditirati.
Zato vrijedi iznova podsjećati kako je Hrvatska, kao i susjedne nam države, imala autentičan antifašistički pokret prije, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, gdje je svoj vrhunac antifašizam dosegao u Narodnooslobodilačkoj borbi 1941.-1945. Nemojmo zaboraviti da se kod nas stvorila Labinska Republika, prva u svijetu antifašistička politička tvorevina, kao odgovor na talijanske fašističke imperijalističke politike.
"Revizionistički narativi ne čude"
Za razliku od dijela zapadnih država, gdje se antifašizam često promatra isključivo kroz hladnoratovsku prizmu i pokušava se izjednačiti fašizam i komunizam, ovdje postoji drukčije povijesno iskustvo. Antifašizam je kod nas bio vezan i uz komunistički pokret i uz antiimperijalizam, uz pravo naroda na oslobođenje i ideju suživota različitih zajednica. Taj se kontinuitet kasnije ogledao i u Pokretu nesvrstanih te ideji da prostor bivše Jugoslavije ne pripada nijednom geopolitičkom bloku.
Istodobno, Hrvatska je danas snažno pod utjecajem globalnih političkih trendova, posebno iz SAD-a i Europske unije, pa revizionistički narativi uistinu ne čude. Kad gledamo što Sjedinjene Države rade s međunarodnim pravom dok provode otmicu legalno izabranog predsjednika Venezuele, dok podržavaju izraelski genocid u Palestini i izvršavaju agresiju na Iran logično je da i mlađe generacije, rođene i 50 godina nakon NOB-a gaje antifašističke vrijednosti."
Što posjetitelji mogu očekivati od ovogodišnjeg programa?
Nasip će i ove godine vrvjeti radionicama i štandovima koje smo pripremile u suradnji s drugarskim organizacijama. Program na nasipu počinje od 14h i uključuje javno čitanje aktivističke poezije i proze mladih autorica i autora, brojne radionice poput radionice bubnjanja i Vogue plesa, radionice izrade papirnatih brodova u znak podrške Palestini, urbanističke radionice Grad slobode i druge.
U prostoru Pogona Jedinstvo bit će otvorena izložba partizanskih plakata, a na samom nasipu bit će postavljeni brojni štandovi naših prijateljskih organizacija i inicijativa. Tijekom cijelog dana odvijat će se i glazbeni program koji uključuje nastupe DJ-ica i zborova."
