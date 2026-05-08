Organizatorice Trnjanskih kresova: Želimo stvarati prostore solidarnosti u kojima se svi mogu osjećati sigurni, slobodni i jednaki

"Sustav u kojem živimo i u kojem smo odrastale odgajao nas je u egoističnom individualizmu u kojem svatko gleda samo svoja posla i svatko je svakome konkurencija. Živimo u društvu u kojem vrijediš više ako si u ime poslovnog ili političkog uspjeha gazio po drugima, najčešće slabijima od sebe. Dok se deklarativno neprestano govori o zajedništvu, oni koji se najčešće ufaju u to isto zajedništvo, primjerice na hipodromskog koncertu, su upravo oni koji najviše profitiraju od podjela u društvu.