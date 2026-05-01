Garača: Nikome nije draga inflacija, osim možda ministru financija

Priroda kapitalizma, naglasio je, je da pokušava ostvariti što veću dobit i to je sada, dodaje, postalo posebno izraženo jer se okolnosti na neki način otežavaju pa u toj utrci svi žele ugrabiti što više. Cijenu u toj utrci, kaže, u svakom slučaju na kraju će platiti građani. "Zadatak sindikata je upravo da se bori da nađe ravnotežu između profita i plaća. Ono što je interesantno, nakon što je prije dvije godine guverner optužio poduzetnike da je inflacija tadašnja bila proizvod njihovih marži, ispostavilo se da je to bilo nedovoljno točno. U nekom dužem periodu se pokazalo da je rast plaća bio veći nego što je rast profita poduzetnika kao udio u BDP-u. Ovo što su cijene veće to nije samo zarada poduzetnika, jer osim što su zaradili plaćaju i svoje radnike. Da nema porasta plaća, onda ne bi bilo ni potražnje za tim proizvodima i uslugama. I te usluge sigurno ne bi rasle. Domaća inflacija raste gotovo isključivo zato što postoji dovoljna potražnja, postoje ljudi koji su spremni po tim cijenama kupiti ono što poduzetnici nude", naglasio je.