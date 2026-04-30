KRIZNA VREMENA
Ljubo Jurčić: Inflacija je kao bolest koja se kod nas, nažalost, ne liječi
Inflacija je u travnju "skočila" na 5,8 posto, što je u skladu s prognozama Hrvatske narodne banke (HNB), no ostaje pitanje koliko će ovaj rast trajati, kako ga zaustaviti i u čemu je glavni problem ovakvog stanja, toliko lošeg da u Europskoj uniji samo Bugarska bilježi gore.
Ekonomski analitičar i profesor Ljubo Jurčić sve to nam je u "secirao".
"Struktura gospodarstva se nije promijenila, cijene nafte su porasle, dolazi turistička sezona i sve ovo je zbog toga bilo očekivano. Uz to, nemamo ni proizvodnje pa ovisimo o globalnim trendovima", izjavio je Jurčić pa nastavio:
"Vlada kratkoročno pokušava tome doskočiti zamrzavanjem cijena, ali za dvije ili tri godine to će doći na naplatu, a svi će troškovi biti prebačeni na potrošače, na građane. Kao uvijek."
Tvrdi da studentima na početku studija ekonomije uvijek govori da je inflacija bolest, odnosno, znak bolesti.
"Ona ukazuje na to da nešto nije u redu i kao kod bolesti, ako nešto nije u redu, radite pretrage kako biste otkrili zašto nije u redu. Kad to otkrijete, onda liječite bolest. Nažalost, kod nas se inflacija "ne liječi". Dapače, ako cijene nafte ostane oko 120 američkih dolara po barelu, možemo već tijekom ljeta očekivati inflaciju na oko sedam posto."
Smeta mu što se vladajući ponašaju kao da su ovo neke iznenađujuće vijesti i problemi, kao da nisu imali vremena reagirati.
"Na vlasti su deset godina, bit će minimalno 12, a nisu napravili nikakav plan koji bi kreirao dugoročna rješenja. To znači da razmišljaju samo od izbora do izbora, kako ih dobiti. Ako ih izgube, kasniji problemi bit će nečiji drugi problemi, a ako ih dobiju, novim kratkoročnim mjerama će ići u kampanju novih i tako u krug. Realno, unutar dvije godine se može napraviti kvalitetna strategija razvojne politike, a u naredne dvije i provedba. To nismo vidjeli. Dakle, u deset godina ništa nisu napravili kako bi pronašli rješenja za rast inflacije", mišljenja je Jurčić, a pritom ističe još jedan problem:
"Kad je stigla korona, mogla je donijeti i nešto dobro. Naime, pandemija je pokazala u kakvom nam je stanju gospodarstvo i moglo se raditi na rješenjima, tamo gdje su najpotrebnija. Evo, prošlo je već šest godina, ali jedina rješenja su zamrzavanja cijena. Kakva su to rješenja?"
Premijer Andrej Plenković tvrdi da bi inflacija bila oko tri posto da nema rasta cijene energenata, potaknutih stanjem na Bliskom istoku.
"Kako je onda inflacija prije te situacije bila četiri ili više posto? Tako je govorio i da kad uđemo u eurozonu, inflacija će biti na razini EU-a zbog iste valute, ali već tad sam upozoravao da to nije povezano jedno s drugim."
Koliko još inflacija može rasti?
"Vidjeli smo s početkom rata u Ukrajini da može doći i do 12 posto, da je na razini EU-a bila oko osam posto. Kad nemate proizvodnju i vlastite alate za obuzdavanje inflacije, ovisite o vanjskim faktorima."
Na razini EU-a samo je Bugarska gora od Hrvatske.
"Ništa čudno, ona je najgora po svemu i ne znam ima li uopće svog gospodarstva. Zato nije zemlja s kojom bi se trebalo uspoređivati."
Nažalost, nije preveliki optimist za ono što slijedi, ako se globalne krize nastave.
"Ne može se zauvijek vladinim mjerama ublažavati trenutne udare. Građani će to kasnije platiti i neće izbjeći povećane troškove. Također, u ekonomiji sam više od 50 godina i vidim da je sve manje ljudi koji bi mogli kreirati sustavnu i stručnu razvojnu politiku za Hrvatsku. Nedostaje nam stručnog kadra i strategija kako unaprijediti standard i donijeti rješenja za bolje sutra", zaključio je Jurčić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare