Jandroković: Danas se za slobodu borimo tako da ne damo da radikali postanu većina
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je učenicima srednjih škola koji su simulirali saborsku sjednicu da se danas za slobodu Hrvatske borimo tako da ne dopustimo da oni s ekstremnih, radikalnih pozicija, koji žele urušiti demokraciju postanu većina u hrvatskom društvu.
Jandroković je u ponedjeljak otvorio 13. simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola, koja je na dnevnom redu imala Strategiju demografske revitalizacije Hrvatske do 2033. godine.
„Politiku gledam na dva načina, s jedne strane, to je rad za javno dobro, što je osnova za svaku dobru, kvalitetnu, poštenu politiku, da svi koji sudjeluju u političkom životu vode računa što je interes naše države, naših građana i naroda, i da to bude vodilja u njihovom ponašanju. Politika, naravno, ima i svoju drugu dimenziju, političko-stranačku borbu koja često u drugi plan gurne ono što je, u stvari, temelj politike, rad za javno dobro, i ta politička borba vrlo često zasjeni one pozitivne elemente koje provode Vlada i saborska većina, kao i oporba, na svoj način”, kazao je, pozdravljajući punu dvoranu učenika-zastupnika.
To se događa, dodao je, zato što u centar dolazi bitka za moć, financije, utjecaj, za svoj svjetonazor i identitet i onda ponekad zaboravimo koji je zapravo stvarni smisao politike. Dodao je da smatra logičnim jer živimo u demokraciji i imamo različite poglede kako bi se trebala razvijati hrvatska država i društvo i, napominje, u demokraciji je konflikt također normalan, ali je važno da taj konflikt ne izlazi izvan okvira prihvatljivog za društvo, izvan poštivanja prava, zakona i Ustava.
Jandroković učenicima: Rođeni ste u vrijeme demokracije i slobode
Učenicima je govorio o hrvatskoj povijesti, napomenuvši da hrvatski narod u 20. stoljeću, sve do zadnjeg desetljeća, nije živio u slobodi i demokraciji, nije bilo slobode medija, jer smo prošli kroz dva totalitarna režima što im je, napomenuo je, možda teško i shvatiti jer su rođeni u vrijeme demokracije i slobode.
„Vaši roditelji, djedovi i bake, nisu imali tu privilegiju, živjeli su u vremenima kada se moglo stradati zato što si drugačijeg političkog opredjeljenja, zato što ne prihvaćaš postojeći politički sustav mnogi su završavali i na Golom otoku koji je bio simbol neslobode u komunističkoj Jugoslaviji i mnogi su ostali bez posla i mogućnosti javnog djelovanja”, kazao je.
Ustvrdio je da su devedesetih zemlje istoka i srednje Europe iz totalitarnog sustava postajale demokratske, a to se dogodilo i hrvatskom narodu, nažalost, prošli smo Domovinski rat i velikosrpsku agresiju, pobijedili i mirno reintegrirali hrvatsko Podunavlje. Od tada, naglasio je, krenuo je nesputani razvoj hrvatske države, ostvarili smo unutarnju stabilnost, imamo demokraciju, vladavinu prava i članstvo u brojnim međunarodnim savezima.
„Imamo, naravno, još brojne probleme koje treba rješavati, poput zdravstvene i socijalne zaštite, energetske sigurnosti, životnog standarda, ali kada usporedimo Hrvatsku s brojnim svjetskim zemljama, mi živimo u miru, slobodi i demokraciji”, ocijenio je Jandroković.
Naveo je i velike promjene na svjetskoj političkoj sceni, kazavši da od Drugog svjetskog rata, uz iznimke poput Domovinskog rata, svijet je živio po određenim pravilima i poretku koji je jamčio red i mir, no, unazad nekoliko godina taj poredak nestaje pred našim očima, počevši od pandemije covida preko rata u Ukrajini do Bliskog istoka. Usto, imamo i klimatske promjene i razvoj umjetne inteligencije, što strelovito mijenja način života. Vi ste generacija koja se već sada suočava sa sasvim drugačijim i novim izazovima u odnose na prijašnje generacije, a hoće li to biti zahtjevnije, jako je teško reći, poručio je učenicima, izrazivši nadu da se veliki ratovi neće ponoviti i da će živjeti u slobodi i demokraciji.
„Danas se za slobodu Hrvatske borimo tako da sudjelujemo u javnom životu, da iznosimo svoje stavove i da svi oni koji dolaze s ekstremnih, radikalnih pozicija, koji žele urušiti demokraciju, da ih lociramo, prepoznamo i ne damo da oni postanu većina u hrvatskom društvu”, kazao je, dodavši da mu je drago što su prepoznali da je politika važna za opće dobro.
Na simuliranoj sjednici 162 učenika iz 57 škola
Na ovogodišnjoj simuliranoj sjednici, u organizaciji saborske Službe za građane, sudjeluje 162 učenika i učenica –zastupnika i zastupnica iz 57 srednjih škola iz cijele Hrvatske, u, kako je Jandroković zamijetio, "odličnom, podjednakom omjeru muškaraca i žena, što nama često zamjeraju i očito se nešto odlično događa". Raspoređeni su u 38 klubova koji nose nazive po imenima škola iz kojih dolaze.
Jandroković je dodijelio i nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili najbolje rezultate na kvizu „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“. Na online kviz-natjecanju za osnovne škole, prvo mjesto zauzela je OŠ Kneževi Vinogradi, drugo OŠ Ivane Brlić-Mažuranić iz Ogulina, a treće OŠ Viktorovac iz Siska. Tri najuspješnije srednje škole na kvizu bile su Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, zatim Gimnazija Karlovac te III. gimnazija Osijek.
