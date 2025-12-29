MPT vs. TT
Analitičar o Thompsonovom pozivu na smjenu Tomaševića: "Napravio mu je jako veliku uslugu"
U subotu je Marko Perković Thomspon održao koncert u zagrebačkoj Areni. U publici je bilo više od 18 tisuća ljudi, a pjevač je pozvao na smjenu zagrebačke vlasti nazvavši gradonačelnika Tomislava Tomaševića i Možemo! "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista".
Štoviše, Perković je kazao da izbori na kojima bi Zagrepčani 'srušili' Tomaševića "mogu biti i redovni i izvanredni".
Budući da su redovni lokalni izbori održani prije pola godine, pjevačev apel očito je bio za prijevremenima, odnosno izvanrednima.
Sraz Marka Perkovića Thompsona i Tomislava Tomaševića traje otkako je većina koju čine Možemo! i SDP u Gradskoj skupštini na Tomaševićev prijedlog donijela odluku da drugi Thompsonov koncert u zagrebačkoj Areni, za koji je zatražen termin odmah nakon ovog subotnjeg, ne bude održan ako pjevač ne odustane započeti svoj najčuveniji hit, Bojnu Čavoglave, onako kako isti izvodi već 30 godina - pokličem, odnosno ustaškim pozdravom "Za dom - Spremni". S obzirom na to da Perković očekivano nije želio ustuknuti, bilo je jasno da drugog koncerta neće biti, a moguće ni budućih u Zagrebu dok je Možemo! na vlasti.
Thompson kao Taylor Swift
"Ne radi se ovdje o meni i jednom koncertu. Ovdje se radi o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb je glavni grad Hrvatske. Ali i svake Hrvatice i Hrvata gdje god živio. Svi smo mi vezani uz Zagreb. (…) Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i izvanredni", poručio je Perković Tomaševiću u subotu iz zagrebačke Arene.
Što se tiče pjevačeve političke agitacije, komunikacijski stručnjak i politički analitičar Jerko Trogrlić ne smatra to spornim.
"Samo političko agitiranje od strane estradnih zvijezda po sebi nije sporno. Gledamo li primjerice SAD, ondje na svakim izborima imate i glazbenih i filmskih i sportskih zvijezda koje su aktivno uključene u kampanje i otvoreno agitiraju za određene kandidate ili protiv njih. Da ne idemo dalje, imamo primjer Taylor Swift koja je na prošlim izborima agitirala protiv Donalda Trumpa", kazao je.
"Učvrstio je poziciju Tomaševiću"
Trgorlić, međutim, ne smatra da je Thompsonovim pozivom na smjenu vlasti u Zagrebu ugrožena Tomaševićeva pozicija. Naprotiv.
"Ako su Tomaševiću onaj prvi, hipodromski koncert u Zagrebu a potom i njegova neprincipijelnost stvorili mu određeni problem kod njegovog biračkog tijela, onda mu je ovaj Thompsonov poziv učvrstio poziciju više nego išta prije. Možda čak i više nego Bandićeva ostavština", dodaje.
Trogrlić je također uvjeren da Perković neće izaći iz okvira svoje pjevačke uloge, Thompsona, i kandidirati se na izborima.
"To se do sada nije pokazalo uspješnim receptom u Hrvatskoj. Miroslav Škoro je dobar primjer kako to otprilike izgleda. S tim da je Škoro bio 'političkija' opsoba od Thompsona i pripremljeniji za takvo nešto. S druge strane, Thompsonu ide jako dobro u tome što radi i ovime samo nastavlja polarizaciju u kojoj učvršćuje svoju poziciju među desnijom publikom. S druge strane, Tomašević time dobiva ideološkog neprijatelja, što mu je bolje nego da mu netko otvara teme čistoće grada, prometnih gužvi, komunalnog nereda i sličnog. Thompson mu je tim pozivom napravio veliku, veliku uslugu."
Inicijativa za referendum o opozivu
Povrh toga, minorna i vanparlamentarna Autohtona - Hrvatska stranka prava (A-HSP) odnosno njen predsjednik Dražen Keleminec sa skupinom svojih pristaša u nedjelju, dan nakon spomenutog koncerta u Areni, organizirao je skup pod prozorom Tomaševićevog stana, na sličan način kako je to nedavno učinio i ispred stana saborske zastupnice Dalije Orešković.
Keleminec je preko razglasa puštao Bojnu Čavoglave i neke domoljubne pjesme, a Alin Kavur, vijećnik gradske četvrti Donja Dubrava, ondje je najavio da će u veljači organizirati prikupljanje potpisa za referendum o opozivu gradonačelnika Tomaševića.
"Mislim da se neće skupiti dovoljno potpisa i da prijevremenih izbora neće biti. A ako ih bude, mislim da bi tada Tomašević, s obzirom na stanje na političkom tržištu u Gradu Zagrebu, pobijedio uvjerljivije nego proljetos na redovnim izborima", kaže Trogrlić.
"Nakon Hipodroma progurava se jedna zabluda"
Za raspisivanje takvog referenduma u Zagrebu bi bilo potrebno skupiti poptise 20 posto ukupnog borja birača, što je u Gradu Zagrebu nešto više od 130 tisuća i čini se vrlo teškom zadaćom. Tada bi na referendumu bilo dovoljno da se većina izašlih birača, ali opet najmanje trećina od ukupnog broja birača, izjasni za Tomaševićev opoziv. U tom slučaju Vlada bi imenovala povjerenika za Grad Zagreb koji bi organizirao prijevremene izbore.
Podsjetimo da je na lokalnim izborima u proljeće ove godine koalicija Možemo! i SDP-a dobila 43,66 posto ili oko 122 tisuće glasova te ima natpolovičnu većinu u Gradskoj skupštini. Sam Tomašević je u prvom krugu izbora za gradonačelnika osvojio 47,59 posto glasova ili 135 tisuća glasova, a u drugom krugu pobijedio je nezavisnu Mariju Selak Raspudić dobivši oko 35 tisuća glasova više od nje.
"Opcija koja poziva na referendum za opoziv Tomaševića nikada nije imala neku snažniju podršku niti je ikada na izborima ostvarila ikakav značajniji rezultat. Nakon ljetošnjeg koncerta na Hipodromu često se pokušava progurati zabluda da je ondje bilo 500 tisuća birača ekstremne desnice. A to nije bilo niti će biti", ustvrdio je Trogrlić.
