Analitičar o Thompsonovom pozivu na smjenu Tomaševića: "Napravio mu je jako veliku uslugu"

Sraz Marka Perkovića Thompsona i Tomislava Tomaševića traje otkako je većina koju čine Možemo! i SDP u Gradskoj skupštini na Tomaševićev prijedlog donijela odluku da drugi Thompsonov koncert u zagrebačkoj Areni, za koji je zatražen termin odmah nakon ovog subotnjeg, ne bude održan ako pjevač ne odustane započeti svoj najčuveniji hit, Bojnu Čavoglave, onako kako isti izvodi već 30 godina - pokličem, odnosno ustaškim pozdravom "Za dom - Spremni". S obzirom na to da Perković očekivano nije želio ustuknuti, bilo je jasno da drugog koncerta neće biti, a moguće ni budućih u Zagrebu dok je Možemo! na vlasti.