POLITIČKA ANALIZA
Stevo Đurašković: Kad sam slušao Thompsonov govor, pomalo me hvatao smijeh
Gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića bio je Stevo Đurašković, profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti.
Komentirao je poruke Marka Perkovića Thompsona tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni, ali i političko-društvenu atmosferu u Hrvatskoj.
"Demokratsko pravo je u liberalnoj demokraciji pozivati da se postojeća vlast ruši, ako nije zadovoljan, na demokratsko liberalni način. Izvanredno ili redoviti izbori su to svakako. Bilo koja opcija može organizirati referendum, kao i prosvjede. Na taj se način od vlasti traži raspisivanje izbora", kazao je Đurašković pa nastavio:
"Koliko je to politički projekt, vidjet ćemo. Kao i hoće li Thompson napraviti što i Miroslav Škoro. Što se njega samoga tiče, činjenica je da, za razliku od Škore, nedvosmislenu podršku daje dobar dio vrha Crkve. Kojim putem to idem, budući da je Crkva imala blagonakloniji prema HDZ-u, bez obzira na sve napetosti i nezadovoljstva. Jer, vlast HDZ-a čak i kad vrh Crkve nije zadovoljan, vidi kao bližu od lijevo-liberalne opozicije."
U ovoj se godini dogodilo mnogo, a potencijalno i promjene u samom HDZ-u.
"Što se tiče premijera Andreja Plenkovića i njegovih ljudi, mislim da ne. Kad je Thompson održao prvi koncert, Plenković se našao u šah-matu, bar ja to tako vidim. Pokušao je minimizirati štetu, ali nakon toga je otvorio prostor da imamo snažnije desne ispade u javnosti, no ako gledamo iz njegove političke perspektive, nije baš imao izbora. Morao je sanirati štetu. Potrebno je uzeti širi europski kontekst. Prije su sve tranzicijske zemlje za uzor imale put stabilnih, građanskih i liberalnih demokracija europskog zapada, ali toga više nema. Hrvatska je stabilnija u tom smislu od Francuske ili Njemačke", smatra profesor.
Tko su neprijatelji na koje se Thompson fokusira?
"Kad sam slušao Thompsonov govor, moram reći da me pomalo hvatao smijeh jer bi po tome mislio da je u Zagrebu na vlasti koalicija Radničke fronte i da se pokojni Stipe Šuvar digao iz groba. Međutim, radi se o jednoj vlasti koja se tehnokratski snažno čuvala bilo kakvih iskoraka u ovom smjeru koji nazivamo svjetonazorski. Prvi takav snažniji iskorak su bile nedavne promjene naziva ulice. Zato mi se s te strane to čini jako smiješno", zaključio je Stevo Đurašković.
