Stevo Đurašković: Kad sam slušao Thompsonov govor, pomalo me hvatao smijeh

"Što se tiče premijera Andreja Plenkovića i njegovih ljudi, mislim da ne. Kad je Thompson održao prvi koncert, Plenković se našao u šah-matu, bar ja to tako vidim. Pokušao je minimizirati štetu, ali nakon toga je otvorio prostor da imamo snažnije desne ispade u javnosti, no ako gledamo iz njegove političke perspektive, nije baš imao izbora. Morao je sanirati štetu. Potrebno je uzeti širi europski kontekst. Prije su sve tranzicijske zemlje za uzor imale put stabilnih, građanskih i liberalnih demokracija europskog zapada, ali toga više nema. Hrvatska je stabilnija u tom smislu od Francuske ili Njemačke", smatra profesor.