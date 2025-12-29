Thompson prijavljuje Tomaševića USKOK-u: "To zovemo politička korupcija"

Nakon što je održao koncert u zagrebačkoj Areni, Marko Perković Thompson krenuo je i s prijavama protiv Grada Zagreba, koje je ranije najavio
Thompsonov odvjetnik Andro Marijanović najavio je da će zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert kazneno prijaviti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).
"Kaznene prijave odavno su spremne, ali na neki način čekali smo da gradonačelnik Zagreba i direktor Arena dovrše kazneno djelo, što su nesporno učinili jučer. Vjerojatno će tijekom dana prijave biti predane nadležnom tijelu", pojasnio je odvjetnik za RTL Danas.
"Zbog njega je jučer Arena bila prazna"
Na pitanje kakav će biti sadržaj kaznenih prijava i tužbi, Marijanović objašnjava:
"Sadržaj je jako jednostavan - gradonačelnik Tomašević iz svog osobnog interesa postupao je na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zato je jučer Arena Zagreb bila prazna, umjesto da bude u zakupu i ostvari određeni prihod gradskog proračuna".
Poručio je da će tužbu pratiti imovinsko-pravni zahtjev, koji će bit usmjeren protiv njih dvojice osobno i 'oni će osobnom imovinom odgovarati za štetu koju su prouzročili Gradu Zagrebu i društvu Infinite Show'.
"To zovemo politička korupcija"
"Ako gradonačelnik Grada Zagreba svoj osobni interes i dopadanje svojem političkom tijelu stavi ispred interesa samog Grada i gradskog proračuna, onda to zovemo politička korupcija. To treba nazvati pravim imenom", smatra odvjetnik pa dodaje:
"Još jednu stvar važno je napomenuti, vezano za navode koje se spominju u medijima i koje potencira predsjednik Gradske skupštine, vezano za politički angažman. Mislim da je situacija obrnuta, stvar treba nazvati pravim imenom. Mislim da je gradonačelnik ušao u područje glazbene industrije, jer je jasno da je on taj koji se bavi time tko će i kako pjevati".
"Ono najvažnije, kako ćemo dalje, kakva su pravila za dalje, to još nije objavljeno. Gradska skupština u zaključku kaže da nalaže gradonačelniku da donese mjere, a mjera nema. Hoće li svaki budući izvođač ići kod javnog bilježnika ovjeravati popis pjesama koje planira izvoditi i što ako se tog popisa ne drži? Mislim da je gradonačelnik potpuno otišao u prazno i mislim da će mu se to sigurno vratiti. Ovaj kazneni postupak je početak cijele priče", zaključuje odvjetnik Marijanović.
