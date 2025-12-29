Thompson prijavljuje Tomaševića USKOK-u: "To zovemo politička korupcija"

"Ono najvažnije, kako ćemo dalje, kakva su pravila za dalje, to još nije objavljeno. Gradska skupština u zaključku kaže da nalaže gradonačelniku da donese mjere, a mjera nema. Hoće li svaki budući izvođač ići kod javnog bilježnika ovjeravati popis pjesama koje planira izvoditi i što ako se tog popisa ne drži? Mislim da je gradonačelnik potpuno otišao u prazno i mislim da će mu se to sigurno vratiti. Ovaj kazneni postupak je početak cijele priče", zaključuje odvjetnik Marijanović.