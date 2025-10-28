Tomašević: "Thompsonova koncerta neće biti ako će se čuti protuustavni, ustaški pozdrav"

"U dobroj vjeri nakon što je gradska vlast izdala suglasnost za doček rukometaša na kojem je nastupio Thompson i nije bilo Bojne Čavoglave i ustaškog pozdrava, pa smo u dobroj vjeri potpisali dva ugovora, za Hipodrom i Arenu. Thompsonov menadžment je ranije rekao da neće biti koncerta 27.12. Zašto su se predomislili, ne znam. No, ugovor je tako potpisan, a svi ostali koncerti se neće održati, ako se bude čuo protuustavni, ustaški pozdrav", poručio je Tomašević.