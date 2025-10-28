reakcija gradonačelnika
Tomašević: "Thompsonova koncerta neće biti ako će se čuti protuustavni, ustaški pozdrav"
Gradonačelnik Tomašević je ponovio da koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni neće biti ako će se na njemu čuti 'protuustavni ustaški pozdrav'.
Gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici obilaze završne radove na sanaciji klizišta na Pantovčaku, u blizini Ureda predsjednika Republike, prenosi tportal.
"Ukupna duljina obnove prometnice je 400 metara, zabijeno je 368 pilota na dubinu između 28 i 35 metara i 144 sidra kakao bi se stabiliziralo ovo kliziše koje postoji već desetljećima. Drago mi je da se ovo nakon godinu i pol dana završava ova rekonstrukcija najvećeg klizišta u Hrvatskoj", poručio je Tomašević.
Pročelnik za graditeljstvo, Stanko Kordić je rekao kako je ulaz u Ured predsjednika saniran sa 117 pilota i naglavnom gredom. Podsjetio je da se tad otvorila rupa duboka desetak metara. Ona je sanirana sa 152 pilota, sidrima i gredama.
"Otvorio se novi problem na križanju s ulicom Zelengaj. Njega smo sanirali s 55 pilota velike dubine, ali nešto manjeg promjera. Da bismo osigurali do kraja klizište, rađena je još jedna površina s 44 pilota, koja ide okomito na glavnu gredu.
Kad smo prvi put sjeli s projektantima, kad smo mislili da ćemo moći spasiti cestu, prve procjene su bile 12 milijuna eura. Mi smo sad na 10 milijuna eura za klizište te 920 ili 930 tisuća eura za cestu. Riješit ćemo još ogradu i ulaz s Uredom predsjednika i postavit ćemo još nekoliko klupa. Sve skupa će biti oko 11 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 14 milijuna sa PDV-om", poručio je Kordić.
Plenković mu je prigovorio
Očekuje se da će Tomašević dati izjave za medije, ali i komentirati reakciju premijera Andreja Plenkovića, koji je oštro reagirao na njegovu najavu kako će zabraniti koncerte Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, ako se na njima bude čuo poklič "za dom spremni".
"Kada ne mogu udariti na Vladu i HDZ - vraćaju se ideološkim podjelama. Banalan primjer toga je tema Thompsona i njegovih koncerata. Thompson može pjevati 27. prosinca u subotu, ali bude li pjevao ono što pjeva 35 godina, ne može pjevati to isto 28. prosinca u nedjelju. Što je to? To je loš vic, Budi frajer, Tomislave, pa zabrani sve", poručio mu je Plenković.
Citiranje Ustava
Tomašević je zatim ponovio svoj stav o Thompsonovim koncertima u Areni koji bi se trebali održati potkraj ove godine.
"Ustav je temeljni pravni akt i predstavlja konsenzus nacije u kojoj živimo. On predviđa dvotrećinsku većinu, što znači da treba konsenzus ljevice i desnice. U ustavu stoji da se temelj državnosti odnosi na odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH od 29.11.1943. U Ustavu se spominje i Domovinski rat što je također neosporno.
Ustavni sud odlučuje o Ustavu. U nekoliko navrata su imali odluke o spornom pozdravu gdje su "donijeli odluke kako je riječ o ustaškom pozdravu te je on u suprotnosti s Ustavom". Trebaju li se Vlada i Sabor držati Ustava?
Mi ćemo se u Gradu Zagrebu držati Ustava. Također smo legalisti i po pitanjima ugovora za izvođenje koncerata. Imali smo nekoliko sastanaka s vladajućem većinom i to ćemo također urediti", rekao je Tomašević o Thompsonovom koncertu.
"U dobroj vjeri nakon što je gradska vlast izdala suglasnost za doček rukometaša na kojem je nastupio Thompson i nije bilo Bojne Čavoglave i ustaškog pozdrava, pa smo u dobroj vjeri potpisali dva ugovora, za Hipodrom i Arenu. Thompsonov menadžment je ranije rekao da neće biti koncerta 27.12. Zašto su se predomislili, ne znam. No, ugovor je tako potpisan, a svi ostali koncerti se neće održati, ako se bude čuo protuustavni, ustaški pozdrav", poručio je Tomašević.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare