Danas je Čista srijeda, počinje korizma: Znate li što to znači i koja je razlika između posta i nemrsa?

Provlači se kroz ključne biblijske događaje, pa se tako spominje da je potop trajao 40 dana i noći, Mojsije je na gori Sinaj postio jednak broj dana prije primanja Božjih zapovijedi, Izraelci su za pokoru i kaznu zbog nepoštivanja Boga 40 dana lutali pustinjom, a u Obećanu zemlju je ušla druga generacija, a ne ona koja je izašla iz Egipta.