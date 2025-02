Danas treći bojkot trgovačkih lanaca, promjene i u dućanima zbog ograničenih cijena

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Na poziv platforme Halo inspektore, u petak se u RH održava cjelodnevni bojkot kupovine svih proizvoda i usluga, u znak prosvjeda potrošača zbog visokih cijena, a ujedno na snagu stupa i Vladina odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda, kojom se postojeća lista od 30 proizvoda s ograničenom cijenom proširuje na njih 70 proizvoda.

Od subote pak kreće tjedni bojkot bojkot trgovačkoj lanca Konzum. O jednotjednom bojkotu Konzuma odlučeno je temeljem ankete koju je platforma objavila na svojim internetskim stranicama i koja je trajala 24 sata 5. veljače.

Odlukom potrošača prvi trgovački lanac koji će se bojkotirati tjedan dana od subote 8. veljače do petka 14. veljače je Konzum. U anketi je zabilježeno 211.638 glasova od 144.732 glasača. Za bojkot Konzuma bilo je 31,7 posto glasača, a nakon njega slijede Plodine s 29,1 posto i Studenac sa 6,87 posto. Podsjetimo, u srijedu navečer završio je tjedni bojkot triju trgovačkih lanaca – Lidla, Eurospina i dm-a te triju proizvoda – Coca Cole i drugih gaziranih pića, vode u bocama i deterdženta za suđe. Uz tjedni bojkot, 7. veljače bit će treći uzastopni petak u kojemu su građani pozvani da se suzdrže od svih oblika plaćanja.

Na snazi o odluka o 70 proizvoda s ograničenom cijenom

Ujedno od danas stupa na snagu Vladina Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i kategorija proizvoda u trgovini na malo, kojom utvrđuje listu 70 proizvoda s ograničenim cijenama, a tom mjerom želi se pomoći građanima u zaštiti od visokih cijena u trgovinama.

Na prijašnjoj listi koja je utvrđena u rujnu 2023. godine bilo je 30 proizvoda, a sada ih je 70. Za novih 40 proizvoda, trgovci su dužni osigurati najmanje jednu vrstu artikla iz iste kategorije proizvoda po najvišoj utvrđenoj cijeni. Kada se iscrpi određeni proizvod, obaveza je trgovca uvrstiti drugi po ograničenoj cijeni.

Kako bi se omogućilo pravovremeno i jasno informiranje potrošača o cijenama proizvoda koji su obuhvaćeni odlukom, propisana im je obveza da na jasan, vidljiv i čitljiv način istaknu vizualnu identifikacijsku oznaku uz maloprodajnu cijenu.

Posebne police u većim dućanima

Na ulazu u prodajni objekt ili na drugom za potrošače vidljivom mjestu unutar prodajnog objekta te na mrežnoj stranici, ako je uspostavljena, trgovci su dužni istaknuti i plakat koji sadrži minimalno vizualnu identifikacijsku oznaku i popis odabranih artikala s pripadajućom maloprodajnom cijenom iz svake kategorije proizvoda koje nude u svom asortimanu, a obuhvaćeni su odlukom.

Dodatno se propisuje obveza za sve prodajne objekte veće od 400 četvornih metara da osiguraju zasebne dijelove u prodajnim prostorima, za prodaju artikala iz točke II. i III. ove Odluke, sukladno propisima o hrani i predmetima opće uporabe.

Nove cijene

Prema vladinoj odluci, najviša razina maloprodajne cijene za suncokretovo ulje 1,72 eura po litri, UHT mlijeko s 2,8 % mliječne mast 1,03 eura, bijeli kristalni šećer do 1,33 eura, brašno tip T-550 glatko do 0,80 eura te brašno tip T-400 oštro do 0,83 eura po litri.

Svinjsko mljeveno upakirano meso moći će se prodavati za najviše 4,11 eura po kilogramu, cijelo pile do 3,32 eura, jogurt, čašici i bočicu od 180 do 200 grama po 0,49 eura, a polutvrdi sir Gouda, blok za narezivanje, do najviše 6,49 eura po kilogramu.

Za kilogram bile riže dugog zrna najviša cijena je 2,29 eura kilogram, špagete od 500 grama do 1,09, a za 10 svježih jaja, razred M iz kaveznog uzgoja do 2,45 eura.

Najviša maloprodajna cijena svinjskog vrata bez kosti bit će 5,49, hrenovki pilećih/purećih do 2,69, te hamburger slanine do 6,99 eura po kilogramu.

Mrkva u rinfuzi moći će se prodavati za najviše 0,89 eura, šareni grah u rinfuzi 1,99 eura za kilogram, pasirana rajčica, višeslojna ambalaža, 500 ml – do 1,09 eura, limun u rinfuzi do 1,49 eura po kilogramu, a jabuka u pakiranju od dva kilograma do 2,19 eura.

Mliječna čokolada, tabla, bez dodataka, u pakiranju od 80 do 100 grama prodavat će se za najviše 1,29 eura. Tu su i kruh, pšenični, nepakirani s najvišom cijenom po kilogramu od 1,50 eura, palenta, zobene pahuljice, pecivo kajzerica, tjestenina penne/fusilli, panceta, čajna pašteta itd.

