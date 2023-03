Demograf komentirao najavu izrade Registra kućanstava, nije oduševljen

Podijeli :

Demograf Nenad Pokos komentirao je u razgovoru s našom Ivom Puljić Šego najave o izradi Registra kućanstava.

Pokos kaže kako Registar kućanstava nema veze s registrom stanovništva koji se očekuje već cijelo desetljeće i koji je vrlo koristan alat za provođenje popisa stanovništva. “To se sve može objediniti, ali to nema veze s ovim. Koliko sam shvatio, oni bi preko OIB-a spojili imovinu pojedinca i to sve uparili s imovinom njihovih članova kućanstava. Mnogi koji žele nešto utajiti rade to preko kućanstva. Problem će biti utvrditi što netko čini preko kućanstva. Kućanstvo je zajednica koja zajedno stanuje i zajedno troši za podmirivanje osnovnih životnih potreba. Možemo imati slučaj da u kući žive tri obitelji, svaka na svom katu. Pitam i gospodina Kutlešu, koliko je to kućanstava”, kaže Pokos.

Kako će izgledati Registar kućanstava i što će sve sadržavati

Iako smatra da je svaki ovakav registar hvalevrijedan, Pokos kaže da mi nemamo registar koji nam treba i da još uvijek ne znamo “koliko nas ovdje živi”.

U Poreznoj upravi će teško zatražiti pomoć demografa, smatra. “Svi znamo, naši stanovnici su domišljati i zaobilazit će sustav. Što ako netko kupi nekretninu i prijavi je na nekog bratića koji živi u inozemstvu?”

“Mi imamo nesređene registre onih koji su se odselil. Ljudi se ne odjavljuju, a mi tu ne možemo ništa. Dok je bio ministar, Orepić je nešto pokušao, a Ustavni sud je onda zaključio da nekog u Sisku nisu smjeli brisati iako je živio u drugoj državi pa smo odustali od brisanja iz baze prebivališta”, govori.

Pokos upozorava i na praksu da se supružnici prijavljuju na različitim adresama ako imaju u vlasništvu više nekretnina, kao i na one koji su prijavljeni u nekretninama na obali iako uopće ne žive u Hrvatskoj… “Porezna to mora dobro osmisliti da opet ne bi bilo bacanja novca u vjetar, kao na popisima stanovništva”, govori dodajući da smo na popis potrošili – 24 puta više do Slovenije koja ima registar stanovništva.

