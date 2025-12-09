Desne stranke u "jedinstvenom bloku": Otkrili tko može s njima, ali i koje im je ministarstvo "nulti uvjet"

"Sabor je u petak izglasao državni proračun u kojem je za nacionalne manjine, uključujući i SNV, predviđeno 13 posto više sredstava, zahvaljujući i rukama Domovinskog pokreta. To je vjerojatno nagrada za izložbu Dejana Medakovića i 'Srpkinja' u Vukovaru. Samim time su se isključili iz svake možebitne koalicije", kaže Radić.