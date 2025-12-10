"Birači su htjeli diskontinuitet, željeli su potpuno novu vladu, a ne nastavak jedne te iste Plenkovićeve vlade i vladine politike od 2016. godine. To je potpuno ista vlada, samo su se izmjenjivali partneri. Od Milorada Pupovca, do HNS-a, Bandićevih žetona i slično. Upravo način toga sastavljanja Vladine većine koji je po mom sudu prvorazredna prevara birača, bio je upravo i konkretan povod zašto sam napustio HDZ. Prihvatilo se načelo da je potpuno nebitno jesu li birači, primjerice, meni dali povjerenje, a dobili su Milorada Pupovca ili HNS."