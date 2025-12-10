opleo po DP-u
Desni blok bez Jonjića. Hasanbegović: Nema tu nikakvih kontroverzi
Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) bio je gost N1 studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao okupljanje desnih stranki u "jedinstveni blok".
Podsjećamo, jučer su u Vukovaru stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku i Hrvatska stranka prava (HSP) potpisale memorandum o političkoj suradnji radi zajedničkog izlaska na iduće parlamentarne izbore.
Predsjednik Bloka za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović te jedan od potpisnika memoranduma u N1 studiju je rekao:
"Ova koalicija, kao uostalom svaka predizborna koalicija ima svoja političko- nacionalna načela, ona će se artikulirati sljedećih mjeseci, čini se da do izbora ima još dosta vremena. Kroz to vrijeme će se oblikovati konačni sadržaj ove političke platforme. Ovo su tek temeljne konture, pred nama su razgovori s ostalim potencijalnim partnerima."
"Potpisnici stranke su odlučili da je sad trenutak da se izađe s inicijativom javno, kako bi se ona izmaknula iz prostora medijskih špekulacija, te da dobije svoj institucionalni okvir kako bi se pokazala ozbiljnost i kako bi se u daljnjim razgovorima to postavilo na podlogu koalicijskog sporazuma koji već postoji, a kojega treba proširiti."
S kim će razgovarati?
Hasanbegović naglašava kako će se nastaviti razgovori Tomislavom Jonjićem, a s kojim čini isti klub u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, a za tvrdnje kako Jonjić neće sudjelovati u platformi kaže: "Pa sam je dao izjavu, u konačnici on je jedan od glavnih inicijatora. To je stvar razgovora, ako hoćete i političke strategije, nemu tu nikakvih kontroverzi."
"Razgovarat će se i s kolegama i iz Mosta, jasno je svima da taj birački bazen, nazovimo ga tako, suverenističko-nacionalni, čini gotovo 20 posto biračkog tijela, a problem svih proteklih vlada je bio kako tu postojeću autentičnu biračku volju pretočiti i u konkretnu vlast."
Zašto neće pozvati Domovinski pokret?
"Ovo je okupljanje oporbenih stranaka, Domovinski pokret je Vladina stranka. Ako mogu sada to karikirati, da je Domovinski pokret izašao iz Vlade i prešao u oporbu, onda bi ovo pitanje teorijski bilo utemeljeno. To je isto kao da kažemo da pozivamo i Hrvatsku demokratsku zajednicu da se pridruži koalicijskom sporazumu."
Nastavio je s oštrom kritikom načina na koji je Domovinski pokret došao na vlast:
"Ti ljudi koji su pod ovim uvjetima ušli u ovu Vladu su po mome sudu zanijekali svoju autentičnost i izvršili određenu prevaru biračkoga tijela."
"Birači su htjeli diskontinuitet, željeli su potpuno novu vladu, a ne nastavak jedne te iste Plenkovićeve vlade i vladine politike od 2016. godine. To je potpuno ista vlada, samo su se izmjenjivali partneri. Od Milorada Pupovca, do HNS-a, Bandićevih žetona i slično. Upravo način toga sastavljanja Vladine većine koji je po mom sudu prvorazredna prevara birača, bio je upravo i konkretan povod zašto sam napustio HDZ. Prihvatilo se načelo da je potpuno nebitno jesu li birači, primjerice, meni dali povjerenje, a dobili su Milorada Pupovca ili HNS."
"Bezidejnost, licemjerje, prevare i slično su, nažalost, obilježje hrvatske političke klase," nastavio je Hasanbegović. "Ta 'stabilokracija' Andreja Plenkovića ima svoje naličje, a to je naličje da se umjesto o važnim identitetskim vrijednosnim pitanjima raspravlja u ozbiljnoj politici, o tome, kao što sad vidimo, raspravlja na ulici i na nekakvim online peticionaškim aktivističkim performansima."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare