Devetomjesečni mališan iz Istre ima leukemiju. Treba vašu pomoć

U Pazinu će u utorak, 22. srpnja, biti organizirana posebna akcija darivanja uzoraka krvi za Šimuna. Akcija će se održati u Spomen-domu, od 17 do 18 sati, u suradnji s Crvenim križem. Toga dana bit će moguće dati uzorak i ranije, od 9 do 17 sati, s pauzom od 12 do 13 sati.