Podijeli :

Miroslav Lelas/PIXSELL

Nakon teksta u Slobodnoj Dalmaciji Splićani su pokazali veliko srce i pomogli gladnom sugrađaninu.

“Dobar dan, neugodno mi pitati. Imate li nekakve hrane, paštete ili salame da izdržim idućih 15 dana, dok mi ne dođe naknada za bolovanje?”, glasilo je pitanje koje je jedan gladni muškarac postavio Jagodi Laco, osnivačici udruge “Empatija” koja pomaže ljudima diljem Splitsko-dalmatinske županije.

Vlasnik nebodera u Splitu: Puljkov istup je čudan Nekoliko učenika u Splitu došlo u trenirci u školu pa završili kod pedagoga

Radi se o osobi s invaliditetom koja živi u Splitu i koja nije imala što za jesti. Međutim, to se ubrzo promijenilo. Nakon što je Slobodna Dalmacija o toj temi objavila članak, javili su se, kažu volonteri, stotine i stotine građana koji su htjeli pomoći.

Bilo je nemoguće svu doniranu hranu uskladištiti u njegov stan pa su je volonteri Empatije proslijedili i drugim potrebitim ljudima.

“Jedno veliko hvala svima. U kontaktu sam s našim članom koji se obratio za pomoć. Ne samo da mu je riješena hrana za iduća tri mjeseca, neki su i osobno išli kod njega. Riješen mu je i ostatak kredita koji nije mogao otplatiti do kraja, a time će mu se ukinuti i ovrha koju je imao”, napisala je Laco, objavila je Slobodna Dalmacija.

“Oduševio me zamolbom da ljudi ne doniraju više hranu jer nema gdje s njom te da je dobio i više od očekivanog. Dio hrane podijelio je i s našom članicom, koja također nije u bajnoj situaciji. Predivna gesta, zna on kako je kad se nema! Veliko hvala svima do neke nove priče”, dodala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Glavašević: Banožić ministar voli nekretnine više od kobasice s kojom se slikao Američka novinarka: Donald Trump me silovao u garderobi robne kuće Kupila pile na tržnici, iznenadila se kad je vidjela što je unutra