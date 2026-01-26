Dobre vijesti za starije građane: Povećava se nacionalna naknada, evo koliko će iznositi

Usklađivanje je provedeno u skladu sa Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe, koji u članku 9. propisuje da se iznos naknade svake godine od 1. siječnja usklađuje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, pod uvjetom da je ta stopa veća od nule. Odluka se temelji na službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je stopa promjene indeksa potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od siječnja do prosinca 2025. u odnosu na isto razdoblje 2024. iznosila 3,7 posto.