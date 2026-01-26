USKOK odbacio prijavu protiv Tomislava Tomaševića

Odvjetnički tim pjevača je najavio kaznenu prijavu protiv Tomaševića i Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert u Zagrebu, navodeći kako je zagrebački gradonačelnik iz osobnog interesa postupao na štetu Grada Zagreba i njegova proračuna, odnosno da je uskraćivanje dozvole za drugi koncert nanijelo financijsku štetu Gradu Zagrebu jer Arena nije bila u zakupu.