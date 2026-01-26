USKOK odbacio prijavu protiv Tomislava Tomaševića

Uskok je odbacio kaznenu prijavu koju je trgovačko društvo Infinite show podnijelo protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora Arene Zagreb zbog neudovoljavanja podzakupa dvorane za održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona za dan 28. prosinca 2025.
Tužiteljstvo navodi da je kaznena prijava odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela niti nekog drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.
Uskok dodaje da je trgovačko društvo Infiniti show podnijelo prijavu protiv Tomaševića i Šarića zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
U Uskoku nadodaju da je rješenjem o odbačaju kaznene prijave trgovačkom društvu Infinite show dana uputa o pravu na preuzimanje progona.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je drugi koncert pjevača Marka Perkovića Thompsona koji se trebao održati u zagrebačkoj Areni 28. prosinca 2025., dan nakon što je glazbenik nastupio u istoj dvorani.
Odvjetnički tim pjevača je najavio kaznenu prijavu protiv Tomaševića i Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert u Zagrebu, navodeći kako je zagrebački gradonačelnik iz osobnog interesa postupao na štetu Grada Zagreba i njegova proračuna, odnosno da je uskraćivanje dozvole za drugi koncert nanijelo financijsku štetu Gradu Zagrebu jer Arena nije bila u zakupu.
U razgovoru za HRT gradonačelnik Tomašević je rekao kako u "zadnjih nekoliko desetljeća u nizu hrvatskih i europskih gradova Thompsonu nije dozvoljen koncert", i, dodao je "zanimalo bi ga koliko je protiv tih gradonačelnika podneseno kaznenih prijava”.
Ponovio je da će, dok ima povjerenje Zagrepčana, donositi odluke koje smatra ispravnima, te se neće povlačiti pred političkim i pravnim pritiscima.
Tomašević je ponovio i da pozdrav "Za dom spremni” smatra ustaškim i protuustavnim te Grad Zagreb ima obvezu regulirati korištenje javnih, odnosno gradskih prostora.
Dodao je kako je koncert Marka Perkovića Thompsona ljetos na Hipodromu bio dopušten u dobroj vjeri, ustvrdivši kako "nije očekivao da će se u centru glavnog grada neometano pjevati ustaške pjesme ili predsjednik Sabora dozvoljavati ZDS u Saboru".
O porukama poslanim s Thompsonovog koncerta u Areni, gdje je aktualna vlast u Zagrebu nazvana 'ekstremnom ljevičarskom sektom', gradonačelnik Tomašević je kazao je da se 'neće spuštati na razinu uvreda', te poručio da se političke promjene događaju na izborima.
