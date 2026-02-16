Oglas

skandalozna snimka

DORH će pokrenuti izvide protiv Josipa Dabre!

N1 Info
16. velj. 2026. 14:23
17.06.2025., Zagreb - Sjednica Sabora nastavljena je raspravom o Konacnom prijedlogu zakona o mirovinskom osiguranju. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

DORH bi, neslužbeno se doznaje, trebao pokrenuti izvide protiv Josipa Dabre, zbog toga jer je pjevao stihove koji veličaju Antu Pavelića

DORH će pokrenuti izvide oko sporne snimke pjevanja saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i člana vladajuće većine Josipa Dabre, neslužbeno doznaje RTL Danas.

Na snimci nastaloj ovoga vikenda na pokladnom jahanju u Komletincima, vidi se Dabro kako pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", pri čemu je dodao stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", misleći na poglavnika NDH Antu Pavelića, koji je ondje pokopan.

Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

