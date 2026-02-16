DORH će pokrenuti izvide protiv Josipa Dabre!

DORH bi, neslužbeno se doznaje, trebao pokrenuti izvide protiv Josipa Dabre, zbog toga jer je pjevao stihove koji veličaju Antu Pavelića
DORH će pokrenuti izvide oko sporne snimke pjevanja saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i člana vladajuće većine Josipa Dabre, neslužbeno doznaje RTL Danas.
Na snimci nastaloj ovoga vikenda na pokladnom jahanju u Komletincima, vidi se Dabro kako pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", pri čemu je dodao stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", misleći na poglavnika NDH Antu Pavelića, koji je ondje pokopan.
Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
