"Imaju stabilnu većinu i mislim da će se ovo održati i dalje bez obzira na ovaj veliki incident. Mislim da ovo neće završiti izbacivanjem DP-a. Samo će se možda ispregovarati jer dobrom dijelu vlasti, ljudima koji su vezani za vlast možda kasne nekakva sredstva iz državnog proračuna pa je o tome najviše razgovora. Bacaju se dimne zavjese prema van, odlazimo iz Vlade pa vas premijer pozove u ured i kaže pustit ćemo 50 milijuna eura za neki projekt i na kraju se svi dogovore. Uvijek se sve svodi na to, nećemo se lagati", dodao je.