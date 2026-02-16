PROBLEMI zbog daBRINE SNIMKE
Hoće li Zurovec pregovarati o priključivanju većini?
Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec komentirao je sporne snimke Josipa Dabre i moguće priključivanje vladajućoj većini.
"Bacamo se u 1945., Drugi svjetski rat, to je tema koja se stalno podgrijava, a stvarni problemi ostaju sa strane. Mislim da bi s time konačno trebali završiti", rekao je Dario Zurovec.
Dodaje da bi se politika trebala baviti ekonomijom i razvojem Hrvatske.
"Glup i pogrešan potez"
"Mislim da je to glup i pogrešan potez. Nitko mu ne bi zamjerio Stjepana Radića, a Pavelić je prodao pola Hrvatske, to je totalni nonsense - slaviti takvog jednog zločinca", komentirao je Dabrine snimke.
Jeste li raspoloženi za razgovore o priključivanje saborskoj većini?
"Odgovor je ne. Drago mi je da me se svaki puta sjete, imam u cilju argumentirano kritizirati, ali ne vrijeđam nikoga. Ne namjeravam vrijeđati premijera niti bilo koga drugoga, imaju ljudi svojih grešaka. Ja sam oporba i tako će biti do kraja ovog saziva", govori.
"Stabilna većina"
"Imaju stabilnu većinu i mislim da će se ovo održati i dalje bez obzira na ovaj veliki incident. Mislim da ovo neće završiti izbacivanjem DP-a. Samo će se možda ispregovarati jer dobrom dijelu vlasti, ljudima koji su vezani za vlast možda kasne nekakva sredstva iz državnog proračuna pa je o tome najviše razgovora. Bacaju se dimne zavjese prema van, odlazimo iz Vlade pa vas premijer pozove u ured i kaže pustit ćemo 50 milijuna eura za neki projekt i na kraju se svi dogovore. Uvijek se sve svodi na to, nećemo se lagati", dodao je.
