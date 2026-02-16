Puljiz: Plenkoviću odgovaraju i prijevremeni izbori i preslagivanje saborske većine

"Hrebak je do jučer i sam tolerirao proustaški narativ tvrdeći da je riječ o pluralizmu mišljenja, ali se odjednom probudio pa mu smeta Dabrino slavljenje poglavnika Ante Pavelića i ustaškog pokreta. Ovaj skandalozni Dabrnin ispad izrazito je neugodan za Plenkovića pa je moguće da Hrebak Plenkoviću priprema teren da se riješi radikalnog DP-a iz vladajuće koalicije", kazala je Puljiz.