Puljiz: Plenkoviću odgovaraju i prijevremeni izbori i preslagivanje saborske većine

U N1 studiju uživo kod Nataše Božić gostovala je novinarka N1 Info portala Helena Puljiz. Razgovarale su o potresu koji je u vladajućoj koaliciji izazvalo ustašovanje zastupnika DP-a Josipa Dabre, čija ruka HDZ-u osigurava parlamentarnu većinu
Puljiz smatra da predsjednik HSLS-a Dario Hrebak nije bez dogovora s premijerom Andrejom Plenkovićem ušao u otvoreni obračun s Dabrom i zaprijetio izlaskom liberala iz vladajuće koalicije.
"Hrebak je do jučer i sam tolerirao proustaški narativ tvrdeći da je riječ o pluralizmu mišljenja, ali se odjednom probudio pa mu smeta Dabrino slavljenje poglavnika Ante Pavelića i ustaškog pokreta. Ovaj skandalozni Dabrnin ispad izrazito je neugodan za Plenkovića pa je moguće da Hrebak Plenkoviću priprema teren da se riješi radikalnog DP-a iz vladajuće koalicije", kazala je Puljiz.
Moguća su dva scenarija
Smatra da su moguća dva scenarija: preslagivanje saborske većine u kojem bi se premijer riješio radikalno desnog DP-a ili izlazak na prijevremene parlamentarne izbore.
Uzvikivanje ustaškog pokliča "Za dom spremni" na Thompsonovim koncertima, Plenković i HDZ mogli su pred vlasititm biračima i dijelom šire javnosti opravdavati činjenicom da je pjesma Bojna Čavoglave nastala u Domovinskom ratu, pa da ju se ne može gledati isključivo kroz prizmu slavljena ustaškog režima, ali za toleriranje ovako otvorenog slavljenja Pavelića i njegovog zločinačkog režima, nije moguće naći opravdanje.
"Teško je za očekivati da će Plenković otrpjeti ovaj Dabrin ispad u kojem ekplicitno slavi Pavelića i ustaše", istaknula je Puljiz te dodala da je Dabro bio i ministar u njegovoj vladi, što cijeli slučaj čini ozbiljnijim.
Plenković juri na populističkom valu
Bude li se išlo na preslagivanje većine, ima dovoljno onih koji bi stali uz Plenkovića ako se riješi ustašluka, kaže naša sugovornica, poput Milorada Pupovca i SDSS-a, ali čak i IDS-a ako bi to bila liberalna vlada. No, i u slučaju prijevremenih izbora, Plenković i HDZ bi mogli dobro proći.
"Trenutačno anketno stoje jako dobro i raste im popularnost, državne financije su stabilne, Plenković je uspješno zajahao populistički val i prijevremenim izborima bi onemogućio rastući lijevo-liberalni blok da se konsolidira i pripremi za ozbiljnu kampanju, a isti je slučaj i s mogućim ponovnim izlaskom predsjednika Zorana Milanovića na parlamentarne izbore", rekla je Puljiz.
Naravno, uvijek je moguće i da se Plenković odluči za relativizaciju Dabrinog ustašovanja, ali njegov posljednji ispad vjerojatno je kap koja je prelila premijerovu čašu, što se da iščitati i iz Hrebakovog iznenadnog obračuna s bivšim DP-ovim ministrom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
