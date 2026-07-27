STANOVI, PROSTORI, GARAŽE
Država prodaje 20 nekretnina: Evo što se sve nudi i po kojim cijenama
Državne nekretnine putem javnog natječaja ponudile su na prodaju 20 nekretnina u državnom vlasništvu koje se nalaze u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu i Vukovaru, a rok za podnošenje ponuda je 28. kolovoza.
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Kako su izvijestili u ponedjeljak iz Državnih nekretnina, natječajem je obuhvaćeno ukupno šest stanova u Zagrebu, pet poslovnih prostora u Vukovaru, pet poslovnih prostora i garaža u Slavonskom Brodu, poslovni prostor u Karlovcu te po jedan stan u Osijeku i Požegi. Početne cijene kreću se od 2.810 eura za garažu u Slavonskom Brodu do 88.800 eura za poslovni prostor u Vukovaru.
U središtu Zagreba stanovi se prodaju po početnim cijenama od 27.000 eura za manji stan površine 13,67 četvornih metara u Krajiškoj 7 do 71.100 eura za stan površine 32,36 četvornih metara u Bauerovoj 28.
Poslovni prostor u Karlovcu ima početnu cijenu od 15.900 eura, stan površine cca 24 četvorna metra u Osijeku od 49.300 eura, a stan u Požegi od 12.600 eura, navodi se u priopćenju.
U Slavonskom Brodu poslovni prostori u Naselju Andrije Hebranga BLOK 8 nude se po početnim cijenama od 21.500 eura za najmanji prostor površine 32,75 četvornih metara do 46.700 eura za najveći prostor površine 71,22 četvorna metra.
U Vukovaru se poslovni prostori na adresama Frankopanska 4 i 6 te Nikole Tesle 10 prodaju po početnim cijenama od 28.000 eura za prostor površine 37,36 četvornih metara do 88.800 eura za prostor površine 94,26 četvornih metara.
Nekretnine obuhvaćene natječajem različitih su površina, namjena i stupnja uređenosti te većinom zahtijevaju adaptaciju ili dodatna ulaganja. Budući da ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja, prodaju se putem javnog natječaja. Početne cijene utvrđene su prema tržišnim vrijednostima koje su procijenili ovlašteni sudski vještaci, napominju iz Državnih nekretnina.
Zainteresirani kupci nekretnine mogu razgledati prema rasporedu obilazaka objavljenom u javnom pozivu od 17. do 19. kolovoza 2026. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 28. kolovoza 2026. do 12 sati, neposredno u pisarnici ili preporučenom poštom na adresu Državnih nekretnina, Frana Vrbanića 50, Zagreb. Javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana na istoj adresi u 13,30 sati.
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