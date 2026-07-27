Država prodaje 20 nekretnina: Evo što se sve nudi i po kojim cijenama

Kako su izvijestili u ponedjeljak iz Državnih nekretnina, natječajem je obuhvaćeno ukupno šest stanova u Zagrebu, pet poslovnih prostora u Vukovaru, pet poslovnih prostora i garaža u Slavonskom Brodu, poslovni prostor u Karlovcu te po jedan stan u Osijeku i Požegi. Početne cijene kreću se od 2.810 eura za garažu u Slavonskom Brodu do 88.800 eura za poslovni prostor u Vukovaru.