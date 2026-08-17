OD 29. STUDENOG
Novo pravilo: Kupujete li automobil, bez ovog dokumenta više nećete moći ništa
Nova emisijska norma Euro 7 od 29. studenoga 2026. donosi nove obveze za proizvođače i dodatna prava za kupce novih automobila u Europskoj uniji, uključujući digitalnu ekološku putovnicu i zajamčenu trajnost baterija električnih vozila.
Iako je uredba o normi Euro 7 na snagu stupila krajem svibnja 2024., njezina obvezna primjena za sve novo homologirane modele osobnih automobila počinje krajem studenoga 2026.
Od studenoga 2027. pravila će se odnositi na sva novoregistrirana vozila, piše Ivana Kaldinov za Fenix magazin.
Digitalna 'ekološka putovnica' za svaki novi automobil
Jedna od važnijih novosti je obveza proizvođača da uz svaki novi automobil osigura takozvanu ekološku putovnicu vozila.
Prema informacijama njemačkoga autokluba ADAC, kupci će u tom dokumentu moći pronaći podatke o točnoj razini emisija štetnih tvari i plinova, stvarnoj potrošnji goriva ili električne energije te službenom dosegu s jednim punjenjem kod električnih vozila.
Podatcima će se moći pristupiti putem QR koda ili izravno preko putnog računala u automobilu. To bi trebalo biti korisno i pri kupnji rabljenih vozila jer će budući kupci moći provjeriti stvarno stanje pogonske baterije.
Veća prava za kupce električnih vozila
Euro 7 donosi i nova pravila koja se odnose na baterijeelektričnih automobila. Proizvođači će morati jamčiti da će baterija nakon pet godina ili 100.000 prijeđenih kilometara zadržati najmanje 80 posto početnog kapaciteta. Nakon osam godina ili 160.000 kilometara kapacitet mora iznositi najmanje 72 posto.
Uvest će se i obvezno službeno mjerenje dosega pri temperaturi od minus sedam Celzijevih stupnjeva, kako bi kupci imali preciznije podatke o potrošnji i dosegu vozila tijekom zime.
Podatci o stanju baterije trebali bi povećati i transparentnost pri prodaji rabljenih električnih automobila te smanjiti mogućnost manipulacija.
Prvi put regulirane čestice od kočnica i guma
Euro 7 prvi put uvodi pravila i za sitne čestice koje nastaju trošenjem kočionih obloga i guma, a ne radom motora.
„Emisije čestica od kočenja i guma uskoro će biti veće od emisija čestica iz samih motora s unutarnjim izgaranjem“, ističu stručnjaci za ispušne sustave u organizaciji TÜV Nord.
Zbog toga će i električni automobili, unatoč tome što nemaju ispušne plinove, morati prolaziti stroga mjerenja emisija čestica nastalih kočenjem.
Istodobno, granične vrijednosti za dušikove okside (NOx) i krute čestice iz ispušnih sustava ostaju na razini sadašnje norme Euro 6.
Bez novih zabrana vožnje
Euro 7 ne donosi nove ekološke zone niti zabrane ulaska vozila u gradska središta. Europska komisija naglašava da je riječ isključivo o tehničkom standardu za homologaciju novih modela, a ne o instrumentu za uvođenje prometnih ograničenja.
Istodobno se povećava odgovornost proizvođača za trajnost pojedinih komponenti. Dosad su morali dokazivati usklađenost s ekološkim zahtjevima do 100.000 kilometara ili pet godina starosti vozila, dok se s normom Euro 7 ta obveza produljuje na 200.000 kilometara ili deset godina.
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