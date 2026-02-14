Država vam može oduzeti vozilo, a lani je to učinila više od tisuću puta. Evo zbog čega...

"Mogućnost oduzimanja vozila kao sredstva počinjenja prekršaja u cestovnom prometu ima za cilj dati do znanja vozaču koji počini najteže prekršaje u ponavljanju (recidivu) da je vozilo opasno sredstvo, ukoliko se ne koristi na primjeren način. Na ovaj način se i vlasnike vozila obvezuje da vozila ne daju na upotrebu osobama za koje prethodno nisu provjerili njihovu sposobnost za upravljanje te ispunjavanje određenih uvjeta za upravljanje vozilom", kažu u MUP-u.