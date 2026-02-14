PRIVREMENO ILI TRAJNO
Država vam može oduzeti vozilo, a lani je to učinila više od tisuću puta. Evo zbog čega...
Vlasnik osobnog vozila u Hrvatskoj može privremeno ili trajno ostati bez istog ako više od dva puta bude kažnjen za počinjenje nekog od najtežih prometnih prekršaja.
Prošle godine privremeno je oduzeto 790 vozila, a trajno 322 vozila, dok je tijekom 2024. privremeno oduzeto 705 vozila, a trajno 199 vozila - rekli su nam u MUP-u.
Mjera privremenog oduzimanja vozila propisana je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, i to trima stavcima 229. članka. U njima se navode prometni prekršaji na temelju kojih je moguće izreći mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja vozila. Ondje također stoji da je sud dužan donijeti odluku o prekršaju i postupanju s privremeno oduzetim vozilom u roku od 15 dana i da troškove premještanja, smještaja i čuvanja privremeno oduzetog vozila snosi počinitelj prekršaja.
Ponovite li ove prekršaje više od dvaput...
Osam prometnih prekršaja zbog kojih policija može oduzeti vozilo ponovi li ga vozač i bude kažnjen više od dvaput su:
- vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila;
- prekoračenje dozvoljene brzine kretanja u naseljenom mjestu za više od 50 kilometara na sat;
- namjeran prolazak kroz crveno svjetlo (bez smanjenja brzine, povećanja brzine ili prolazak kroz dva ili više crvenih svjetala);
- odbijanje podvrgavanju ispitivanja radi provjere ima li u organizmu alkohola ili droga;
- vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,5 g/kg i vožnja pod utjecajem droga;
- upravljanje vozilom prije stjecanja prava;
- upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova;
- upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta, dok je vozač isključen iz prometa ili mu je izrečena mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera.
Riječ je o prometnim prekršajima za koja su inače propisane novčane kazne u iznosima od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Ako je zbog njih vozač najmanje dvaput već bio kažnjen, za sljedeće počinjenje slijedi mjera oduzimanja vozila.
Kad vozilo postane opasno sredstvo
"Mogućnost oduzimanja vozila kao sredstva počinjenja prekršaja u cestovnom prometu ima za cilj dati do znanja vozaču koji počini najteže prekršaje u ponavljanju (recidivu) da je vozilo opasno sredstvo, ukoliko se ne koristi na primjeren način. Na ovaj način se i vlasnike vozila obvezuje da vozila ne daju na upotrebu osobama za koje prethodno nisu provjerili njihovu sposobnost za upravljanje te ispunjavanje određenih uvjeta za upravljanje vozilom", kažu u MUP-u.
Od početka primjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama 1. kolovoza 2019. godine do kraja prošle godine, u Hrvatskoj su privremeno oduzeta ukupno 2643 vozila. Od toga je nakon sudskih presuda 736 vozila trajno oduzeto.
Trajno oduzeta vozila idu na dražbu
U MUP-u pojašnjavaju da privremeno oduzimanje vozila traje do odluke nadležnog suda. Također napominju da o postupanju s trajno oduzetim vozilima odlučuje nadležni sud sukladno odredbama Pravilnika o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske, a čije tumačenje nije u nadležnosti MUP-a.
Prema spomenutom Pravilniku, oduzeti predmeti - time i trajno oduzeta vozila, prodaju se putem nadmetanja usmenom ili elektroničkom javnom dražbom ili javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda, a u iznimnim slučajevima i neposrednom pogodbom.
