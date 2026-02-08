Stroge kazne u europskim zemljama. Hoćete li ih zbog upozorenja na radare zaraditi i u Hrvatskoj?

Žena koja je u Švicarskoj podijelila upozorenje na privremeni radar mora platiti čak 600 franaka kazne, a prijeti joj i zatvor. Dok su takva upozorenja u nekim europskim zemljama strogo zabranjena, provjerili smo kakva su pravila u Hrvatskoj.
Prema pisanju švicarskih novina "20min", žena je ljetos podijelila objavu druge osobe koja je upozoravala na privremeni radar. Naizgled bezazlen potez završio je prijavom koju je podnijela nepoznata osoba.
Prijava je bila uspješna: zbog kršenja Zakona o cestovnom prometu, žena mora platiti kaznu od 200 franaka (oko 215 eura). Uz sudske i administrativne troškove, ukupni iznos se popeo na 600 franaka (oko 650 eura).
Ako ne plati, prema pisanju "20min“, prijeti joj čak i zatvorska kazna. Naime, upozoravanje na radare putem društvenih mreža u Švicarskoj je zabranjeno već godinama.
Kako piše Fenix magazin, u Njemačkoj je pravna situacija ipak nešto drugačija.
Zabranjene aplikacije, ali ne i radio
Prema podacima ADAC-a (Njemački autoklub), u Njemačkoj su zabranjena automatizirana upozorenja – što znači da se ne smiju koristiti niti imati spremni za rad tehnički uređaji ili funkcije koji upozoravaju na kontrole brzine. To uključuje aplikacije za radare, detektore radara i odgovarajuće navigacijske funkcije ako se aktivno koriste tijekom vožnje. Ovo pravilo vrijedi i za suvozače!
Tko prekrši ovu zabranu, čini prekršaj za koji je predviđena kazna od 75 eura i jedan kazneni bod.
S druge strane, upozorenja putem radija su dopuštena.
"Nema propisa koji zabranjuje dijeljenje informacija"
Poslali smo upit MUP-u i provjerili kakva je situacija u Hrvatskoj.
"U Republici Hrvatskoj ne postoji propis koji izričito zabranjuje dijeljenje informacija o kamerama koje policija koristi za nadzor cestovnog prometa, putem društvenih mreža.
Naprotiv, policija je učinila javno dostupnim podatke o svim lokacijama u Republici Hrvatskoj na kojima se nalaze mjerni uređaji kojima se mjeri brzina kretanja vozila svim zainteresiranim medijskim kućama", napisali su.
U odgovoru su naveli da prilikom planiranja preventivnih i represivnih aktivnosti uvažavaju i predložene lokacije za koje građani iskazuju pojačan interes i senzibilitet, posebice u vezi stanja prometne infrastrukture, problematike vršnog opterećenja u prometu, probleme prometa u mirovanju ili da se na njima učestalo čine prekršaji.
"Policija podržava razmjenu informacija"
"Kada govorimo o grupama na društvenim mrežama, policija podržava razmjenu informacija na svim društvenim mrežama koje imaju afirmativni karakter te preventivno djeluju na sudionike u cestovnom prometu.
Dodatno, na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova građani mogu pronaći informacije, savjete i statistiku vezanu uz sigurnost cestovnog prometa te informacije o sigurnom i poželjnom ponašanju u cestovnom prometu, kao i informacije o samozaštitnom ponašanju", naveli su.
