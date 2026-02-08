Stroge kazne u europskim zemljama. Hoćete li ih zbog upozorenja na radare zaraditi i u Hrvatskoj?

Prema podacima ADAC-a (Njemački autoklub), u Njemačkoj su zabranjena automatizirana upozorenja – što znači da se ne smiju koristiti niti imati spremni za rad tehnički uređaji ili funkcije koji upozoravaju na kontrole brzine. To uključuje aplikacije za radare, detektore radara i odgovarajuće navigacijske funkcije ako se aktivno koriste tijekom vožnje. Ovo pravilo vrijedi i za suvozače!