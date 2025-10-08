Državni tajnik "dao bi se u ruke" Berošu: "On je vrhunski neurokirurg, treba negdje raditi"

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš, protiv kojega je podignuta optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog sumnje da je primio mito od 75.000 eura, dobio je posao na natječaju za radno mjesto neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije ulaska u Ministarstvo.
Oglas
Da je Beroš dobio posao potvrdio je Hini izvor s neurogirurgije u Vinogradskoj, iako se bolnica službeno još nije očitovala.
Budući da Beroš godinama nije radio kao neurokirurg, novinari su danas državnog tajnika iz Ministarstva zdravstva Tomislava Dulibića pitali bi li mu se "dao u ruke".
"Bez problema, surađivali smo, ja sam bio državni tajnik, a on ministar. Koliko ga poznam i koliko su drugi govorili o njemu, sasvim sigurno može obavljati taj posao. Nije dugo bio u sali, ali nije taj posao samo biti cijelo vrijeme u sali", rekao je Dulibić.
"Beroš je vrhunski neurokirurg, a podsjećam i da postoji presumpcija nevinosti, treba raditi negdje", rekao je državni tajnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas