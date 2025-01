Kreće gradnja najskuplje autoceste u Hrvatskoj? “Povezivanje Dubrovnika nema cijenu”

Podijeli :

Kako bi mreža autocesta u Hrvatskoj bila kompletirana, nedostaje još dio koji bi suvremenom prometnicom s ostatkom zemlje spojio krajnji jug.

Autocesta od Metkovića do Dubrovnika gradit će se u dvije faze, od Metkovića do Pelješkog mosta i od Dola do Dubrovnika. Prva na redu je upravo ova druga dionica.

“Najskuplja autocesta u Hrvatskoj”

HRT navodi da će to biti najskuplja autocesta u Hrvatskoj. Procjenjuje se da će koštati milijardu i dvjesto tisuća eura.

Početak radova ovisi o završetku javnih natječaja i ishođenju raznih dozvola. Najoptimističnija verzija kaže da bi radovi trebali početi već ove godine, a završiti 2029. Najveći je problem to što nema brze ceste od Dubrovnika do zračne luke i do granice s Crnom Gorom.

Čak 19 od ukupno 28 kilometara dionice bit će u vijaduktima i tunelima. Uskoro bi trebali početi radovi na etapi od Rudina do Slanog i od Slanog do Mravinjaca.

“Najgori mogući teren za gradnju autocesta”

Autocesta se gradi na zahtjevnom terenu. Prolazit će vrlo uskim područjem. S jedne strane bit će more, a s druge granica s Bosnom i Hercegovinom.

“Radi se o terenu koji je praktički najgori mogući za gradnju autocesta, sami elementi govore koliko vijadukata i mostova i tunela će trebati, a isto tako radi se i o području koje je dosta naseljeno, pa će biti bitno koliko će biti čvorova i kakav će spoj biti da bi se osigurala puna funkcionalnost ceste”, poručio je izv. prof. dr. sc. Marko Ševrović s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Prema planu, sve bi trebalo biti gotovo do 2029. Vodstvo grada, ali i županije vjeruje u brzi početak radova.

“Najavljeno je da će u ovom mjesecu, početkom mjeseca biti zatvoren natječaj, odabran izvođač i nadamo se da neće biti žalbi. Ne možemo to isključiti. Želimo vjerovati da ćemo već u uvoj godini i fizički započeti radove na toj dionici. Ona jest skupa, ali međutim povezivanje Dubrovnika s ostatkom Hrvatske geostrateški, gospodarski i sigurnosno nema cijenu”, naglasio je župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić.

47 kilometara autoceste

Izgradnjom nove autoceste gužve bi trebale postati prošlost, a smanjit će se i broj prometnih nesreća.

“Rekao bih možda je najbitniji aspekt te autoceste svakako sigurnost prometa. Vidimo da je stvarno ta dionica državne ceste D8 vrlo opasna. Na njoj se često događaju nesreće. Mislim da je ova autocesta, ako je treba, zbog ničeg drugog onda je treba zbog toga. Ali naravno, i zbog povezivanja Dubrovnika s autocestovnom mrežom u Hrvatskoj”, rekao je Ševrović.

Od Metkovića do Dubrovnika sagradit će se ukupno 47 kilometara autoceste, a bit će tu i gotovo 15 kilometara spojnih cesta.

