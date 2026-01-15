Orban se protivi Bruxellesu: Ne računajte na nas – nećemo platiti

"Ne želimo plaćati rat, ne želimo plaćati ukrajinske račune za energente i ne želimo plaćati rast cijena energije uzrokovan ratom”, izjavio je premijer. Orbán je ustvrdio da bi, ako bi Mađarska prihvatila te zahtjeve, sljedeće desetljeće ne bi bilo posvećeno mađarskim obiteljima, nego onome što je nazvao "briselskim ratnim nametom”.