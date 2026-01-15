Orban se protivi Bruxellesu: Ne računajte na nas – nećemo platiti

Mađarski premijer Viktor Orban u srijedu je objavio da njegova vlada pokreće novu peticiju kojom se protivi, kako tvrdi, planovima Bruxellesa da se novcem država članica financira rat u Ukrajini
U videu objavljenom na Facebooku Orbán je rekao da je odluka donesena nakon sjednice vlade na kojoj su ministri razmotrili izvješće Jánosa Bóke, mađarskog ministra za poslove Europske unije.
Orbán tvrdi da Ukrajina od Europe traži 800 milijardi dolara
Prema Orbánu, Ukrajina od Europe traži 800 milijardi dolara tijekom sljedećih deset godina, a teret tog iznosa Bruxelles, kako tvrdi, namjerava prebaciti na države članice EU-a, uključujući Mađarsku, piše Daily News Hungary.
"Žele uzeti taj novac od država članica – od nas, od Mađara”, rekao je Orbán.
Dodao je da se vlada na sjednici složila kako se takvi zahtjevi moraju odbiti.
"Ne želimo plaćati rat, ne želimo plaćati ukrajinske račune za energente i ne želimo plaćati rast cijena energije uzrokovan ratom”, izjavio je premijer. Orbán je ustvrdio da bi, ako bi Mađarska prihvatila te zahtjeve, sljedeće desetljeće ne bi bilo posvećeno mađarskim obiteljima, nego onome što je nazvao "briselskim ratnim nametom”.
"To ne možemo dopustiti”, rekao je.
Pokrenuta peticija: "Nećemo platiti”
Orbán je najavio da će vlada stoga pokrenuti javnu peticiju i pozvao Mađare da je podrže.
"Želimo zajedno poslati jasnu poruku Bruxellesu: Ne računajte na nas – nećemo platiti”, poručio je.
