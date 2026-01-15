Oglas

U KABINETU SREDNJE ŠKOLE

Profesor u Imotskom osumnjičen za spolno uznemiravanje učenice

author
Hina
|
15. sij. 2026. 14:20
Policija
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Profesor (59) koji je u kabinetu imotske srednje škole spolno uznemiravao učenicu uhićen je u srijedu i protiv njega je podnesena kaznena prijava te je završio u policijskom pritvoru, doznaje se u četvrtak u splitskoj policiji.

Oglas

U policiji su kazali da su odmah po zaprimanju dojave o mogućem protupravnom ponašanju započeli kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela spolnog uznemiravanja na štetu jedne osobe te su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

"Osumnjičeni je u četvrtak uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku", kratko su kazali pozvavši se na zakonske odredbe i zaštitu integriteta oštećene osobe zbog čega ne smiju iznositi detalje.

Osumnjičenog profesora nakon uhićenja očekuje ispitivanje u državnom odvjetništvu koje potom treba odlučiti o pokretanju istrage, a zatraže li za njega i određivanje istražnog zatvora o tome će odlučivati sudac istrage Županijskog suda.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
imotski policija spolno uznemiravanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ