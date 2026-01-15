Osječkom psihijatru osumnjičenom za bludne radnje prema maloljetnicima produljen pritvor

Policija je tada izvijestila kako je kriminalističkim istraživanjem utvrđena osnovana sumnja da se, u razdoblju od 2016. do 2019. godine, u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta koji su u to vrijeme bili maloljetni obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao im drogu na konzumaciju.