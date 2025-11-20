Dugogodišnji vještak: "Zagreb bi mogao napraviti "tunel" od Savske do polovice Cvjetnog"

Jedno od pitanja koje se nameće je kako su ušli u zgradu. Kako doznaju 24sata, to vjerojatno nije bilo tako teško kao što bi netko mogao očekivati. Naime, ulaza u bivši Vjesnikov kompleks ima četiri ili pet, nekad su tamo bile tri ili četiri porte, a na svakoj je bio po jedan zaštitar cijeli dan i noć. Danas, kažu upućeni za 24sata, zaštitari su samo na glavnom ulazu. Moguće je tako da su ušli s neke od bočnih strana, gdje još stoje prazne kućice u kojima su nekad bili portiri.