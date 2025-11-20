ISTRAGA TRAJE
Božinović otkrio nove detalje o grupi iz Vjesnika: Javnost neće dugo čekati na više informacija
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u četvrtak da je policijskim izvidima zbog požara u zgradi Vjesnika obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i tijekom današnjeg dana će biti predana pritvorskom nadzorniku.
Govoreći o rasponu godina osoba koje su obuhvaćene izvidima, ministar je precizirao kako su većinom maloljetnici te da su neki mlađi punoljetnici. Potvrdio je i da među osobama koje policija istražuje nisu samo muškarci.
"Još uvijek se obavljaju obavijesni razgovori. Bit će ispitivanja, što u svojstvu osumnjičenika, što u svojstvu svjedoka. Stavlja im se na teret sumnja na izazivanje požara", dodao je.
Božinović je istaknuo kako očevid unutar zgrade još uvijek nije krenuo jer se čeka da se za to steknu uvjeti. Ocijenio je i da je vrlo bitno da su izvidi počeli odmah jer se u toj fazi može prikupiti najveći dio potrebnih saznanja.
"Već sada raspolažemo s određenim saznanjima, ali s obzirom na osjetljivost ove faze kriminalističkog istraživanja ne bih bio spreman više toga reći. To će reći Policijska uprava zagrebačka kada to bude mogla. Nastavljaju se ispitivanja u svojstvu osumnjičenika i svjedoka. Hrvatska javnost neće dugo čekati na više informacija", kazao je ministar u četvrtak nakon sjednice Vlade RH.
U akciji Uskoka zbog korupcije u bolnici u Jankomiru osam uhićenih
Prokomentirao je i najnoviju akciju Uskoka i policije zbog korupcije vezane za izvođenje građevinskih radova na Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
"Radi se o opsežnom istraživanju, provedenom na više lokacija, a sve na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu. Akcijom je obuhvaćeno osam fizičkih osoba i više pravnih osoba, a sumnjiče se za korupciju, zlouporabu položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje i poticanje na ta nedjela", rekao je Božinović.
Prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan Vladimir Grošić i nekoliko odgovornih osoba iz tvrtki koje su izvodile radove na toj bolnici.
