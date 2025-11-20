Načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov rekao je u četvrtak predsjedniku Vladimiru Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad ukrajinskim gradom Kupjanskom.
Kremlj je ranije priopćio da je Putin posjetio zapovjedno mjesto borbene skupine "Zapad" gdje se sastao s Gerasimovom i visokim vojnim dužnosnicima.
Putin je informiran o situaciji u Kostjantinivki i Kramatorsku u Donjeckoj regiji, kao i Kupjansku u Harkivskoj regiji, priopćio je Kremlj.
I centrala Kupjansk rasar sedan två månader strider. Ryssarna lyckas aldrig helt ta kontroll över staden och etablera sig.— Fria Ukraina (@FriaUkraina) November 14, 2025
Här är det ukrainska operatörer från det 8:e SSO-regementet som går in och plockar ryssar som förskansat sig i en byggnad och sen drar sig ur utan förluster. pic.twitter.com/JKzu89Bn51
"Jedinice skupine 'Zapad' oslobodile su grad Kupjansk i nastavljaju uništavati jedinice ukrajinskih oružanih snaga okružene na lijevoj obali rijeke Oskol", rekao je Gerasimov Putinu.
"Abbiamo liberato Kupjansk, l'80% di Volchanksk e il 70% di Krasnoarmejsk".— Lunacharsky (@silupescu) November 20, 2025
E il 50% di Pokrovsk e un due camere e cucina a Konstantinovka.
Buffoni. pic.twitter.com/IjNtRhWDN6
Ukrajinska vojska odbacuje tvrde
Gerasimov je također rekao Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad 70 posto Pokrovska, kao i nad preko 80 posto Vovčanska.
Ukrajinska vojska odbacila je ruske tvrdnje o zauzimanju Kupjanska kao i o preuzimanju kontrole nad 70 posto Pokrovska.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
