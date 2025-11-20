Oglas

Rusi zauzeli Kupjansk? Ukrajina negira

N1 Info , Hina
20. stu. 2025. 22:28
REUTERS / Sofiia Gatilova

Načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov rekao je u četvrtak predsjedniku Vladimiru Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad ukrajinskim gradom Kupjanskom.

Kremlj je ranije priopćio da je Putin posjetio zapovjedno mjesto borbene skupine "Zapad" gdje se sastao s Gerasimovom i visokim vojnim dužnosnicima.

Putin je informiran o situaciji u Kostjantinivki i Kramatorsku u Donjeckoj regiji, kao i Kupjansku u Harkivskoj regiji, priopćio je Kremlj.

"Jedinice skupine 'Zapad' oslobodile su grad Kupjansk i nastavljaju uništavati jedinice ukrajinskih oružanih snaga okružene na lijevoj obali rijeke Oskol", rekao je Gerasimov Putinu.

Ukrajinska vojska odbacuje tvrde

Gerasimov je također rekao Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad 70 posto Pokrovska, kao i nad preko 80 posto Vovčanska.

Ukrajinska vojska odbacila je ruske tvrdnje o zauzimanju Kupjanska kao i o preuzimanju kontrole nad 70 posto Pokrovska.

kupjansk rusija ukrajina

