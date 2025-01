Dvoje ministara podržalo bojkot trgovina. Benčić: Vrhunac cinizma

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Dio saborske oporbe kritizirao je u srijedu ministra gospodarstva Antu Šušnjara, koji je dan ranije dao podršku bojkotu trgovina u petak i kazao da ni on neće u kupovinu taj dan, ocijenivši to "vrhom cinizma", a kasnije je podršku građanima dala i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.

“Da ministar poziva na bojkot je vrhunac cinizma. On je taj koji treba poduzimati mjere, on je ministar u Vladi, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je u njegovu resoru, a on poziva građane na bojkot i daje recepte za kiflice”, istaknula je Sandra Benčić (Možemo!).

Ima krizu identiteta, mora se odlučiti, ne zna je li vlast ili opozicija, dodala je zastupnica govoreći o ministrovoj izjavi nakon sastanka s predstavnicima trgovačkih lanaca i proizvođačima da mu je “drago da su moji apeli doprli do naših građana, da su prihvatili sugestiju i molbu da osobno kreću u akciju i da pokažu svima koji su akteri na tržištu koja je naša snaga”.

Dodao je, prenosi Tportal, da ni on neće u petak u kupovinu jer je “uvijek tu uz naše građane”.

Kako trgovci reagiraju na najavljeni bojkot?

Ministar se prigodno pridružuje bojkotu kupovini u trgovačkim lancima u petak umjesto da zajedno s ministrom financija i premijerom napokon počne provoditi sustavna i dugoročna rješenja za sprječavanje inflacije, naglasila je SDP-ova Sanja Radolović.

“Ministar nema niti nekakvu veliku političku moć, a vodi važan resor pa ovo i nije neuobičajeno. Iskoristio je populistički ovaj trenutak. Mi bojkotu dajemo podršku, ali ne očekujemo da će se od tog jednog dana suzbiti inflacija, više nije pet do 12, ljudi, 12 i pet je, a ova Vlada treba početi uvažavati i prijedloge oporbe”, kazala je.

Zastupnica je dodala kako na “djelu imamo kartelska udruživanja”, a da Vlada i ostali dionici uopće nemaju ideju kako tome stati na kraj.

Najavila je da će SDP u petak predstaviti mjere koje zapravo predstavljaju već tri godine, ali ih Vlada odbija. “Tražimo ekstraprofit onima kojima su se okoristili ovom inflacijom pohlepe, reformu poreza na dobit na način da se onim poduzetnicima koji isplaćuju veće plaće znatno taj porez snizi, da se prestanu loptati kreatori monetarne i fiskalne politike u državi, da zajedno djeluju na suzbijanju inflacije i da se ojačaju kapaciteti regulatora -Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Državnog inspektorata”, navela je.

U petak u kupovinu neće ni ministrica Vučković

Kako su Vlada i ministar gospodarstva kapitulirali pred problemom inflacije smatraju i u Mostu.

“Vlada kao prvu mjeru kaže “mijesite kiflice”, a kao drugu “pridružimo se bojkotu”. To je ništa drugo nego kapitulacija Vlade, ministarstva gospodarstva, vješanje bijele zastave, a ti se narode izbori sam. U velikoj krizi inflacije smo ostali bez Vlade i mi takvu Vladu ne trebamo. U ovom trenutku jasno je da Vlada nema nikakvog rješenja za izlazak iz problema”, poručio je Mostov Ivica Ledenko.

Kasnije je tijekom dana podršku građanima u bojkotu trgovina iskazala i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

“Vlada je imala niz aktivnosti i mjera koje su suzbijale opasnost od recesije, poticale zaposlenost, gospodarski rast, a istovremeno se nosila i sa činjenicom naglog rasta cijena, kao i svi drugi u EU. Vlada je učinila mnogo, nastavlja činiti i dalje, a isto tako potiče sve naše dionike, pa tako i građane, da i oni imaju svoju pregovaračku snagu. Osobno, ne želeći politizirati tu akciju, poštujem građane, neću ni ja ići u trgovinu u petak”, rekla je.

