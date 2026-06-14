SRETAN EPILOG
Dvojica hrvatskih pomoraca sa zaplijenjenog broda MSC Francesca su u Hrvatskoj
Dvojica hrvatskih pomoraca, koji su bili dio posade kontejnerskog broda MSC Francesca, zaplijenjenog potkraj travnja u Hormuškom tjesnacu, stigla su u Hrvatsku nakon višetjedne neizvjesnosti, izvijestili su u nedjelju iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
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Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, koje je od početka incidenta pratilo razvoj situacije i bilo u kontaktu s nadležnim službama.
Slučaj MSC Francesca još je jednom upozorio na izazove i sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju radeći na međunarodnim plovnim rutama, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti, poručili su iz Sindikata.
Dvojica hrvatskih pomoraca činila su dio posade na brodu MSC Francesca, kojeg je pri prolasku Hormuškim tjesnacem zaplijenio Iran.
Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) optužio je zaplijenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulirali svojim navigacijskim sustavima.
Teheran je uveo ograničenja brodovima koji koriste tjesnac na južnom kraju Zaljeva nakon američkih i izraelskih bombardiranja Irana u veljači, što je dovelo do gotovo potpunog zastoja u prometovanju.
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