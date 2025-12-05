Oglas

zločin iz mržnje

Splićani napali dvojicu srpskih državljana, 16-godišnjak pušten na slobodu

N1 Info
05. pro. 2025. 19:07
Policija
PU zadarska / ILUSTRACIJA

Incident se dogodio kada je skupina mlađih osoba napala 50-godišnjaka i 34-godišnjaka iz Srbije

Splitski policija uhitila je 16-godišnjaka i 18-godišnjaka zbog napada na dvojicu državljana Srbije koji se dogodio jučer ujutro na parkiralištu u kvartu Ravne njive. Sumnja se da je povod napadu bio govor na ekavici, a mladići se terete za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari iz mržnje, piše Dalmatinski portal.

Napadači su ih fizički napali i pokušali izvući iz kombija, pri čemu su razbili i jedno staklo na vozilu.

Policija traži još dvojicu napadača

Pretpostavlja se da su napadači čuli žrtve kako u obližnjem kafiću govore ekavicom te su im zbog toga organizirali "doček" na parkiralištu. Napadnuti 50-godišnjak inače već duže vrijeme radi u Splitu.

Nakon što su se napadači razbježali, dvojac iz Srbije otišao je u policijsku postaju prijaviti slučaj. Odbili su liječničku pomoć jer nisu imali vidljivih ozljeda.

Policija je provela očevid i ubrzo identificirala te uhitila dvojicu osumnjičenika, dok se za još dvojicom, za koje se pretpostavlja da su slične dobi, i dalje traga.

Kaznene prijave za zločin iz mržnje

Maloljetni 16-godišnjak je tijekom ispitivanja u policiji priznao djelo te je pušten na slobodu.

Protiv njega će redovnim putem biti podnesena kaznena prijava za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari u vezi sa zločinom iz mržnje. I 18-godišnjak je prijavljen za ista kaznena djela.

Teme
nacionalne manjine napad na srbe

