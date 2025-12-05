Splićani napali dvojicu srpskih državljana, 16-godišnjak pušten na slobodu

Splitski policija uhitila je 16-godišnjaka i 18-godišnjaka zbog napada na dvojicu državljana Srbije koji se dogodio jučer ujutro na parkiralištu u kvartu Ravne njive. Sumnja se da je povod napadu bio govor na ekavici, a mladići se terete za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari iz mržnje, piše Dalmatinski portal.