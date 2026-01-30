Eksplozija i požar u obiteljskoj kući, hitne službe na terenu

U požaru koji je u petak oko 8.20 sati izbio u obiteljskoj kući u mjestu Turjaci kod Sinja pronađeno je tijelo starijeg muškarca koji je u njoj živio, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
Prema prvim policijskim informacijama, požar je najvjerojatnije izbio uslijed eksplozije plina.
Na mjesto nesreće odmah su upućeni pripadnici vatrogasnih postrojbi i policije, a požar je lokaliziran u 9.15 sati. Kada budu ispunjeni uvjeti, na mjestu događaja provest će se očevid radi utvrđivanja uzroka požara, nakon čega će biti poznato više informacija o događaju.
