Oglas

u okolici Splita

Eksplozija i požar u obiteljskoj kući, hitne službe na terenu

author author
N1 Info , Hina
|
30. sij. 2026. 09:21
08.01.2025., Split - Pozar u bivsoj napustenoj zgradi Dalmacijavina u Trajektnoj luci. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

U požaru koji je u petak oko 8.20 sati izbio u obiteljskoj kući u mjestu Turjaci kod Sinja pronađeno je tijelo starijeg muškarca koji je u njoj živio, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Oglas

Prema prvim policijskim informacijama, požar je najvjerojatnije izbio uslijed eksplozije plina.

Na mjesto nesreće odmah su upućeni pripadnici vatrogasnih postrojbi i policije, a požar je lokaliziran u 9.15 sati. Kada budu ispunjeni uvjeti, na mjestu događaja provest će se očevid radi utvrđivanja uzroka požara, nakon čega će biti poznato više informacija o događaju.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Split plin požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ