"Trump je pogodio Rusiju žešće od bilo koje ukrajinske rakete"

Kao prva velika sankcijska mjera povezana s Rusijom u Trumpovu drugom mandatu, sankcije su „blokirale” svu imovinu i interese Lukoila koji se nalaze u SAD-u ili su pod američkom kontrolom — što znači da su zamrznuti i ne mogu se koristiti niti prenositi. Sankcije se ne odnose samo na matičnu kompaniju, već i na brojne njezine podružnice i povezane subjekte, čime se njihov učinak dodatno proširuje.