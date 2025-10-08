EPPO i policija u akciji, od jutra pretresi u dvije zdravstvene ustanove

U dvije zdravstvene ustanove na području Varaždinske županije, Općoj bolnici Varaždin i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, europsko tužiteljstvo u suradnji s policijom od jutra prikuplja dokaze i provodi druge mjere iz svoje nadležnosti, neslužbeno se doznaje.
Oglas
I dok službenih potvrda zasad nema, neki nacionalni mediji navode da nije bilo uhićenja već da se po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) Europskog ureda javnost tužitelja pretražuju uredi i domovi potencijalnih osumnjičenika te da su im istražitelji uzeli mobilne uređaje.
Spominje se i da je Europsko tužiteljstvo u prostorima Varaždinske županije koja je osnivača Specijalne bolnice u Varaždinskim Toplicama. Lokalni mediji objavili su fotografiju tužiteljskog vozila zagrebačke registracije kod prostora Varaždinske županije.
Neslužbeno se doznaje da je riječ o istražnim radnjama o navodnoj zloupotrebu novca iz fondova Europske unije pri obnovi Opće bolnice Varaždin i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas