EPPO i policija u akciji, od jutra pretresi u dvije zdravstvene ustanove

N1 Info , Hina
08. lis. 2025. 10:58
U dvije zdravstvene ustanove na području Varaždinske županije, Općoj bolnici Varaždin i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, europsko tužiteljstvo u suradnji s policijom od jutra prikuplja dokaze i provodi druge mjere iz svoje nadležnosti, neslužbeno se doznaje.

I dok službenih potvrda zasad nema, neki nacionalni mediji navode da nije bilo uhićenja već da se po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) Europskog ureda javnost tužitelja pretražuju uredi i domovi potencijalnih osumnjičenika te da su im istražitelji uzeli mobilne uređaje.

Spominje se i da je Europsko tužiteljstvo u prostorima Varaždinske županije koja je osnivača Specijalne bolnice u Varaždinskim Toplicama. Lokalni mediji objavili su fotografiju tužiteljskog vozila zagrebačke registracije kod prostora Varaždinske županije.

Neslužbeno se doznaje da je riječ o istražnim radnjama o navodnoj zloupotrebu novca iz fondova Europske unije pri obnovi Opće bolnice Varaždin i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama.

Teme
EPPO policija

