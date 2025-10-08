"Gospodin je parkirao svoj auto točno ispred ulaza u moju garažu u koju nisam mogao ući po povratku iz grada. Upravo zato sam mu nešto povišenim tonom rekao da makne vozilo. Ali kako gospodin nije reagirao na moju zamolbu, već me ignorirao ne želeći preparkirati auto te mi opsovao majku i nešto slično, ja sam doista revoltiran svime time uzvratio vikom i psovkom. Na to mi se on unio u lice psujući me dalje pa je stisnuo obje šake i jednom me udario po nosu. Takvu reakciju nisam očekivao obzirom na to da se radi o starijoj osobi. Međutim, ja njega udario nisam niti sam ga fizički napao", rekao je Šćuric i dodao da je muškarce razdvojila njegova zaručnica.