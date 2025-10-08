Na autocesti A3 poginuo hrvatski vozač, nesreću izazvalo vozilo bugarskih oznaka

035PORTAL.HR

U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu na autocesti A3 u blizini Lužana poginuo je 42-godišnji vozač škode octavie osječkih oznaka, a ozlijeđene su još četiri osobe, izvijestila je nakon provedenog očevida Mirela Šmital, zamjenica u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

Vozač bugarskih oznaka

Kazala je da je do nesreće došlo kada je vozač vozila bugarskih registarskih oznaka skrenuo udesno i udario u metalnu zaštitnu ogradu, a potom u zanošenju i u betonski odbojnik s desne strane.

"Potom je prešao na kolnički trak namijenjen vozilima iz suprotnog smjera i udario u bočni dio vozilo hrvatskih oznaka. Tom prilikom je smrtno stradao vozač vozila hrvatskih oznaka", precizirala je Šmital.

Dodala je da su tri ozlijeđene osobe prebačene u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu, a jedna helikopterom Hitne medicinske službe u Osijek.

035 portalobjavio je snimku dolaska helikoptera na mjesto nesreće.

Promet iz smjera istoka zatvoren do završetka očevida

Policija je ranije izvijestila da je dojavu o nesreći na autocesti u kojoj je sudjelovalo nekoliko vozila zaprimila u srijedu oko 6.50 sati.

Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici, Hitna medicinska pomoć, vatrogasci te je također angažiran i helikopter radi pomoći ozlijeđenima, naveli su u priopćenju.

Promet autocestom u oba smjera je bio zatvoren do 8.25 sati, nakon čega je pušten usporeno jednim trakom, a promet iz smjera istoka prema zapadu će biti zatvoren do završetka očevida, navode u policiji.

Dodali su da policijski službenici promet na čvoru zapad (Slavonski Brod) preusmjeravaju drugim alternativnim smjerovima.