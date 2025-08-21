Pritom, pojašnjavaju iz Ministarstva, najmoprimcima će se nuditi stan s liste raspoloživih stanova, a odgovarajuća površina stana će se određivati prema propisima o društveno poticanoj stanogradnji, uz dopuštena odstupanja, pa će mu tako površina moći biti do pet kvadratnih metara manja te do 20 kvadrata veća.