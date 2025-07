FOTO / Hrvoja Petrača dovezli iz Remetinca u USKOK, odvjetnik: Iznošenje obrane trajalo je 10 sekundi

"Provedena je prva radnja ispitivanja. To je obavljeno, vrlo je kratko trajalo, 10 sekundi. Obrana u svakom postupku očekuje ukidanje istražnog zatvora, kada će do toga doći ili hoće li se ostvariti to ćemo vidjeti. Sad slijedi normalna procedura", rekao je novinarima Petračev odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, javlja Večernji list.