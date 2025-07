Hrvoje Petrač stigao u Remetinec: "Odluka o predaji bila je njegova"

"Vrlo jednostavno, istraga se bliži kraju. On je već prije nekoliko mjeseci najavio da će doći i da će se predati tijelima Republike Hrvatske. To smo danas po dogovoru i napravili i on je sada u Remetincu", rekao je Pavasović Visković za Dnevnik Nove TV, dodajući: "Ovo je bio trenutak u kojem je nekako bilo razumno to napraviti."